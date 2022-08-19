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【阿里巴巴9988】阿里餓了麼與抖音達成合作　為6億抖音用戶提供在線點單、即時配送服務

股市 14:44 2022/08/19

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【阿里巴巴】阿里餓了麼與抖音達成合作　為6億抖音用戶提供在線點單、即時配送服務

阿里巴巴 （09988） 旗下餓了麼與字節跳動旗下的抖音宣布，雙方達成合作，將攜手探索本地生活服務的新場景升級，通過優質的內容、豐富的商品和高效的物流配送，深度連接商家與消費者，在視頻化時代帶來「即看、即點、即達」的本地生活新體驗。

阿里巴巴現升0.8%，報89元，美團 （03690） 跌1%，報169.3元。

餓了麼將基於抖音開放平台，以小程序為載體，與抖音一起通過產品場景和技術能力，助數百萬商家為6億抖音日活用戶提供從內容種草、在線點單到即時配送的本地生活服務。

餓了麼表示，與抖音的合作是一個新的開始，相信這次合作將進一步提升商家數字化經營能力，為消費者帶來本地生活服務新體驗，為全行業的升級發展帶來新空間。秉承開放、共贏的理念，為建設更加健康、可持續發展的本地生活生態加一把力。

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編輯：姚卓然

 

 

 

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