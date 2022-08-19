【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月22日-26日） 股市 18:30 2022/08/19 分享： 分享： ▲ 逢港股交易日早上9時為您做好開市準備，迅速掌握市場重點，專家提供即市投資建議，解答觀眾疑難， 歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 直播節目留言區提問。 登入財經台， 仲有更多精彩節目等你發掘！ 皇牌節目必睇： 【ET財智Talk】港股頹夠未？霸菱賴穎熙拆解大市去向＋板塊部署 重溫本周精彩節目↓↓ 8月15日 → 港股能否守兩萬 油股從美退市怎解讀？【按此即睇】 8月16日 → 騰訊業績前瞻 內地數據遜預期影響多大？ 【按此即睇】 8月17日 → 傳騰訊沽美團點拆解 大市再震多次？【按此即睇】 8月18日 → 兩大藍籌績後部署 騰訊、藥明業績點睇？【按此即睇】 8月19日 → 吉利業績倒退 汽車股業績期要睇路？【按此即睇】 *推介節目* 減用電量兼節省電費 港初創研發製冷塗料 即看最新一集【創業ideas】 哈里小屋迎戰通脹 不加價增課堂靈活性 即看最新一集【ET贏商有計】 欄名 : 開市追揸沽 X ET開市直擊 相關文章 火鍋股最壞時刻已過？短炒揀海底撈（06862）定九毛九（09922） 2022/08/15 火鍋股最壞時刻已過？短炒揀海底撈（06862）定九毛九（09922） 傳龍湖960「獲救」股價急彈逾17% 內房股今日跟唔跟短炒？ 2022/08/16 傳龍湖960「獲救」股價急彈逾17% 內房股今日跟唔跟短炒？ 騰訊700業績解碼＋續後部署 增長隨時慢過中移動941？ 2022/08/18 騰訊700業績解碼＋續後部署 增長隨時慢過中移動941？ 騰訊沽美團風險未散？溫傑：不排除3-6個月後會再沽貨 2022/08/18 騰訊沽美團風險未散？溫傑：不排除3-6個月後會再沽貨 中移動941除淨前夕部署 咩價位買入可賺盡8厘息？ 2022/08/18 中移動941除淨前夕部署 咩價位買入可賺盡8厘息？ 你可能感興趣 火鍋股最壞時刻已過？短炒揀海底撈（06862）定九毛九（09922） 12:35 2022/08/15 火鍋股最壞時刻已過？短炒揀海底撈（06862）定九毛九（09922） 傳龍湖960「獲救」股價急彈逾17% 內房股今日跟唔跟短炒？ 10:58 2022/08/16 傳龍湖960「獲救」股價急彈逾17% 內房股今日跟唔跟短炒？ 騰訊700業績解碼＋續後部署 增長隨時慢過中移動941？ 11:37 2022/08/18 騰訊700業績解碼＋續後部署 增長隨時慢過中移動941？ 最新專欄文章 更多 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月15日-19日） 2022/08/12 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月15日-19日） 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月8日-12日） 2022/08/05 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月8日-12日） 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（1月31日和2月4日） 2022/01/28 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（1月31日和2月4日） 虛擬貨幣 A股 經濟 經濟衰退 見底 博反彈 香港 恒指走勢 港股 美股