【華為新機】2,000港元有找！　華為推出新手機HUAWEI nova Y90

▲ 華為今日（19日）宣布推出平價機款HUAWEI nova Y90。（華為官網截圖）

智能手機市場競爭激烈，市場熱烈討論摺機的同時，華為今日（19日）宣布推出平價機款HUAWEI nova Y90。

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HUAWEI nova Y90採用了6.7 吋 HUAWEI FullView全面屏幕，邊框僅有1.05mm寬，屏佔比高達94%。搭載 5,000mAh電池，及支援40W HUAWEI SuperCharge5，充電 30分鐘，電量便可達50%。

機背設計方面，HUAWEI nova Y90加入了華為標 誌性「星環設計」的三鏡頭佈局，包括 5,000萬像素超高清鏡頭 （f/1.8）、200萬像素景深鏡頭 （f/2.4），以及200萬像素微距鏡頭 （f/2.4），前鏡則配備800 萬像素自拍鏡頭。新機的AI Snapshot智能運動抓拍功能，可準確捕捉移動景物。

HUAWEI nova Y90有幻夜黑、星海藍、翡冷翠3色可選，售價為1,988港元起。現於零售商包括HUAWEI 沙田新城市廣場體驗店、1010、csl.、HKT、3澳門、中國電信澳門、百老滙、豐澤、蘇寧及衛訊發售。

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責任編輯：殷凱怡

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