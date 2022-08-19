【新冠疫苗】英國9月開打第5針 2600萬人受惠

英國政府本周已批准美國Moderna藥廠開發的二價疫苗作加強劑。政府周四（18日）宣布，9月初起會為長者等高危群體接種第5針新冠疫苗，料有2,600萬人受惠，也會優先安排民眾接種Moderna二價疫苗。

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Moderna研發的二價疫苗「Spikevax」，周一（15日）獲英國藥品及保健品管理局（MHRA）批准18歲以上成年人接種作加強劑。當局指這款疫苗有效對抗Omicron亞變種BA.4及BA.5與原始病毒株。

英國國民保健服務（NHS）周四證實，英國將會在9月5日展開第5針接種計劃，按年齡及風險因素為特定群體接種第5針。護老院友和無家者將成為首批接種疫苗群體。

同月12日，所有75歲或以上長者及臨床高危群體都可接種第5針，然後當局會擴大接種範圍至年齡較小的群體。

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NHS提供多款疫苗以供接種，包括輝瑞（Pfizer）疫苗、Moderna普通版及二價版本疫苗、Novavax疫苗。NHS指Moderna二價疫苗會作為預設選項，不過要視乎供應而定。

Moderna早前預計到秋季供應1,300萬劑新二價疫苗，僅涵蓋英國一半合資格接種群體。

另外，輝瑞研發可針對Omicron變種的新款疫苗，也有望在未來幾周獲監管機構批准使用。

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責任編輯：鄭錦玲