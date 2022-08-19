【國泰293】國泰據報向內地航線機師提供每次最多5,000元津貼　股價全日微升

▲ 【國泰293】據報國泰向內地航線機師提供每次最多5,000元津貼

據《彭博》引述消息人士報道，國泰航空 （00293） 將向中國內地航線的機師每次提供最多5,000港元津貼，以吸引機師工作及補償內地嚴格的防疫措施。國泰航空全日微升0.1%，報8.66元。

中國堅持對新冠疫情「清零」措施。據報道，國泰在備忘錄中承認，內地航線「特別辛苦」（particularly onerous），在飛機在達到內地機場之後，機組人員和飛機通常會延誤數小時，並等待更長時間才能返回香港，因為衛生人員要從飛機上採樣檢測。而成都等一些目的地，機組人員在飛行中還必須穿防護衣。

另外，飛往內地的空中服務員和機師還要在過去14天沒有飛過其他航線，以避免傳播病毒，這條規定使得某些員工被限制在只能往返內地。因而，國泰為機師提供額外補貼。國泰航空的代表沒有回應置評。

國泰航空提供的額外補貼 級別 波音747貨機 空中巴士、波音777 機長 5,000港元 3,000港元 副駕駛 3,500港元 2,000港元 第二副駕駛 1,500港元 1,000港元

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編輯：姚卓然