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【三星新摺機】Galaxy Z Fold4 & Galaxy Z Flip4登陸香港　一文看清出機優惠

14:00 2022/08/20

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三星全新摺機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4現已開放預訂，到底點買先最抵？

三星（Samsung）日前宣布，全新摺機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4、智能手錶Galaxy Watch 5、Galaxy Watch 5 Pro，以及無線藍牙耳機Galaxy Buds2 Pro將登陸香港，並已開放預訂，9月2日正式發售。兩部摺機預售期間，各大電訊商以及零售商均推出不同優惠吸客，本報今次就為讀者整合相關優惠。

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

【三星摺機】Galaxy Z Fold4 & Galaxy Z Flip4攻港　售價$14,598及$8,298起　即日起預售

【三星發布會】兩大摺機Galaxy Z Flip4、Galaxy Z Fold4現身　8月26日海外開售（多圖+有片）

【三星摺機實測】Galaxy Z Flip4、Galaxy Z Fold4改良操作體驗　增快捷設定功能

1）Samsung網上商店預訂優惠

Galaxy Z Fold4：

- 免費一年Samsung Care+裝置保障

- 免費獲贈Galaxy Credit網上消費額＄800

- 透過Samsung Trade-in網站Trade-in指定舊型號手機，最高可享$1,500現金回贈

Galaxy Z Flip4：

- 免費一年Samsung Care+裝置保障

- 免費獲贈Galaxy Credit網上消費額＄800

- 透過Samsung Trade-in網站Trade-in指定舊型號手機，最高可享$1,000現金回贈

2）中移動優惠

新客戶由即日起預訂Galaxy Z Flip4或Galaxy Z Fold4，並選用月費$198的30GB 5G 服務計劃，可享高達$1,400折扣出機。

此外，預訂客戶均可獲贈最高達$2,211的精彩禮遇，包括：

- Samsung Care+一年裝置保障

- YouTube Premium 4 個月試用優惠(價值 $272）

- Spotify Premium 3 個月試用優惠（價值 $174）

- Adobe Lightroom 2 個月試用優惠（價值 $78）

- 6 個月Microsoft OneDrive 100GB 雲端儲存服務（價值$90）

- Galaxy Buds2 白色無線降噪耳機（建議零售價$1,298 / 限 Galaxy Z Fold4 用戶）

- Samsung 原廠透明保護殼連指環扣（建議零售價$ $298 / 限 Galaxy Z Flip4用戶）

- Samsung P2400 無線閃充充電板連旅行充電器 （建議零售價$ $468 / 限 Galaxy Z Flip4 用戶）

- 獨家禮品 One Piece Film Red 電競滑鼠墊

3）香港寬頻優惠

即日起至9月1日，凡登記Samsung Galaxy Z Fold4 / Z Flip4連香港寬頻指定家居寬頻服務或5G流動通訊計劃，可享高達$1600機價折扣！再享以下禮品，優惠高達$3,500：

- 指定家居寬頻服務免12個月月費及安裝費

- 指定5G流動通訊服務月費$68起，仲免$18/月行政費

- 免費6個月HKBN SAFE網絡安全防護及防毒軟件 (價值：$168)

- 6個月任你睇Disney+ (價值：$438)

- 【適用於購買Z Fold4】Galaxy Buds2無線降噪耳機（售價：$1,298）及一年裝置保障by Samsung Care+

- 【適用於購買Z Flip4】透明保護殼 (附指環扣)（售價：$298）、無線閃充充電板 (包括旅行充電器)（零售價：$468）及一年裝置保障by Samsung Care+

- 【淨機折扣優惠】香港寛頻現有客戶購買淨機，則可享高達$600折扣優惠及高達價值$1,298之Samsung預訂禮品！

4）SmarTone優惠

新客戶登記指定5G月費計劃可享高達$3,000元手機及配件現金券，若同時選用4張5G附屬 SIM咭，可享額外$2,000手機及配件現金券。

（SmarTone資料圖片）

-【適用於購買Z Fold4】客戶可獨家獲贈Galaxy Z Fold4薄型立架式背蓋一個(價值:$398)以及購買指定配件半價優惠，以及一年裝置保障by Samsung Care+、$1,500的Trade-in回贈及Galaxy Buds2無線降噪耳機一部（售價：$1,298），贈品總值高達$3,000。

-【適用於購買Z Flip4】除可享購買指定配件半價優惠、一年裝置保障bySamsung Care+及$1,000的Trade-in 回贈外，還可獲贈透明保護殼（附指環扣）（售價：$298）及無線閃充充電板（P2400）（包括旅行充電器）（售價: $468）。

SmarTone亦延長已登記 RED Pass 客戶的行使期限，客戶由即日起至8月20日晚上11時59分，可經指定網站行使RED Pass落實訂購 Galaxy Z Fold4|Z Flip4。每個RED Pass最多可預訂三部Galaxy Z Fold4或Galaxy Z Flip4，客戶可選擇自用或轉贈訂機配額。 

5）豐澤優惠

- 預訂可選用Samsung Trade-in優惠，Galaxy Z Fold4高達額外$1,500回贈；而Galaxy Z Flip4 則高達額外$1,000回贈

- 預訂了三星Galaxy Z Fold4或者Galaxy Z Flip4，到指定網頁完成登記，就有機會獲得海洋公園水上樂園成人門票乙張 (價值 $560)。登記次序為10的倍數，例如第 10 名、第 20 名、第 30 名，如此類推，名額有100個，送完即止。

- 【適用於購買Z Fold4】Galaxy Buds2無線降噪耳機（售價：$1,298）及一年裝置保障by Samsung Care+

- 【適用於購買Z Flip4】透明保護殼 (附指環扣)（售價：$298）、無線閃充充電板 (包括旅行充電器)（零售價：$468）及一年裝置保障by Samsung Care+

【摺機大戰】Samsung推粉色系新摺機、小米有Leica加持　一文看清4款新摺機規格

責任編輯：曾曉汶

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