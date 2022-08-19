【解碼｜最優惠利率】大摩：大行升按揭封頂息可爭取更多時間考慮加P決定

▲ 大摩：港銀9月始加P 現升按揭封頂息可爭取更多時間考慮加P決定

滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 陸續上調新造H按封頂息率四分一厘，至最新的2.75厘。摩根士丹利預期，本地銀行要到9月才會上調最優惠利率（P），而在9月加P前升按揭封頂息的做法，可讓港銀獲取更多時間，考慮其加P決定。

大摩解釋，加P不僅意味按揭封頂息率上升，銀行儲蓄存款息率亦會同時走高，繼而導致銀行淨息差收窄，因港銀的港元儲蓄存款水平目前高於其按揭規模。

大摩推算，一旦按揭息率升至3.5厘，每月按揭還款額與供款人收入兩者間之比率，將由現時的53％升至60％，故大摩對本港樓價維持審慎看法。本港樓價年初至今累計已下挫5％，惟大摩料明年仍會再跌5％，即樓價仍未見底。不過，倘若市場預期美國息口即將見頂，大摩指樓價與地產股股價都或已接近底部。

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記者：余倩敏