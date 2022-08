被巴西KOL鬧「懦夫」博索納羅激動搶電話

巴西將於10月舉行總統大選,現任總統博索納羅已展開競選活動,積極爭取連任。博索納羅周四(18日)在首都拉票造勢,一名YouTube KOL趁博索納羅走近便大鬧他是「懦夫」,博索納羅激動地伸手嘗試搶男子的電話。

巴西電視台Globo播放博索納羅(Jair Bolsonaro) 周四在首都巴西利亞(Brasilia)拉票的新聞片段,期間錄得相當「精彩」的一幕。片段顯示,博索納羅當時正在多名保鑣的保護下與支持者交談及合照。

經常在YouTube上載與當地右翼支持者對抗、身穿紅黑直間T恤的KOL Wilker Leao現身在總統官邸外,Leao高舉電話,似乎打算趁博索納羅走近時與他自拍。

保鑣嘗試阻止及趕走Leao不果,他突然大鬧博索納羅是「懦夫」(coward)及「流氓」(punk),又稱

「我日日都嚟呢度,就係睇下你夠唔夠膽出去同我傾偈」

(I come here every day, Bolsonaro. Let's see if you have the guts to get out and talk to me)