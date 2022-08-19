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被巴西KOL鬧「懦夫」博索納羅激動搶電話

環球社會熱點 14:08 2022/08/19

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巴西將於10月舉行總統大選，現任總統博索納羅已展開競選活動，積極爭取連任。博索納羅周四（18日）在首都拉票造勢，一名YouTube KOL趁博索納羅走近便大鬧他是「懦夫」，博索納羅激動地伸手嘗試搶男子的電話。

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巴西電視台Globo播放博索納羅（Jair Bolsonaro） 周四在首都巴西利亞（Brasilia）拉票的新聞片段，期間錄得相當「精彩」的一幕。片段顯示，博索納羅當時正在多名保鑣的保護下與支持者交談及合照。

經常在YouTube上載與當地右翼支持者對抗、身穿紅黑直間T恤的KOL Wilker Leao現身在總統官邸外，Leao高舉電話，似乎打算趁博索納羅走近時與他自拍。

保鑣嘗試阻止及趕走Leao不果，他突然大鬧博索納羅是「懦夫」（coward）及「流氓」（punk），又稱

「我日日都嚟呢度，就係睇下你夠唔夠膽出去同我傾偈」

（I come here every day， Bolsonaro. Let's see if you have the guts to get out and talk to me）

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博索納羅隨即扯住Leao的衣領，回應指「過嚟，你過嚟同我傾」（Come here， come here to talk to me），然後激動地伸手搶走他的電話，保鑣馬上將兩人分開。

混戰過後，博索納羅語氣平靜向Leao表示，「你可以同我講任何事，點解要咄咄逼人？」對方稱，「因為當我想冷靜同你講嘢時，我被禁止入嚟。」雙方暫時均未有回應事件。

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責任編輯：郭麗明

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