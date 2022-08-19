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【Google爭議】Google母企逾600員工請願　要求增設承辦商員工墮胎福利

科技 13:44 2022/08/19

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Google母公司Alphabet的員工隨後要求Alphabet暫停向反墮胎政治家捐款，並向其承辦商的臨時員工提供墮胎援助。（法新社資料圖片）

美國最高法院判決早前推翻Roe v. Wade案例所確立的婦女墮胎選擇權。Google母公司Alphabet的員工隨後要求Alphabet暫停向反墮胎政治家捐款，並向其承辦商的臨時員工提供墮胎援助。

【SEO】Google擬改善搜尋結果　打擊內容農場

許多國外公司都制定了相關的福利政策，幫助尋求墮胎的員工。據外媒《Gadgets360》報道，來自Google母公司Alphabet工會組織的650多名員工，要求該企向承辦商提供墮胎福利，暫停向反墮胎政治家捐款，並更好地保護Google用家，免其受與墮胎有關的虛假資訊和警方影響。 

由於現時美國州政府可自行決定該州份的墮胎法例，如有意墮胎的婦女身處禁止墮胎的州份，可選擇前往其他可合法墮胎的州份進行相關醫療安排。

兩大要求　保障員工及用戶

提出是次請願的工會組織認為，臨時工作人員和承辦商員工也應該獲得這些福利，如可報銷前往合法的州份進行墮胎安排的旅行費用。大眾使用Google搜尋墮胎資訊的記錄亦絕不能被保存、移交給執法部門或被視為犯罪。

Alphabet在全球擁有超過17.4萬名員工，該企的醫療保健子公司Verily的技術項目經理兼請願書的聯合負責人Alejandra Beatty估計，有超過一萬名員工是生活在限制墮胎的州份之中。

Google拒絕對工會組織組的請願書發表評論，但表示會繼續打擊警方提取過多用戶資訊的要求，和刪除Google中具誤導性的搜索結果。

【人工智能】Google研多用途AI機械人　冀可對談及理解指令

【向蘋果施壓】Google設「Get the message」網站　鼓勵蘋果採用跨平台短訊服務

責任編輯：殷凱怡

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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