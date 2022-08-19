【業績│零售股】中國利郎半年少賺5%至2.6億人幣　中期連特別息派18港仙

▲ 【業績│零售股】中國利郎半年少賺5%至2.57億人幣 中期連特別息派18港仙

內地服裝品牌中國利郎 （01234） 公布2022截至6月底止半年業績，收入增3.2%至13.98億元（人民幣，下同）；經營利潤跌4.5%至2.9億元；純利跌5.32%至2.57億元；每股盈利21.5分；派中期息每股13港仙及特別中期息5港仙，即共18港仙。

中國利郎現報3.85元，升1.3%；以此推算，周息率約8.83厘。

中國利郎指，上衣仍是最主要收入來源，佔總收入58.6%，銷售額增長10.2%；褲類佔總收入23.8%，銷售額增長 0.8%；配件銷售下降6.6%，其中主系列鞋類部分上升10.6%。

期內，集團銷售成本按年增加4.8%至716.4億元，毛利率為48.7%，按年減少0.8個百分點，減少主要是由於主系列分銷轉代銷造成的銷售遞延到本期間，讓毛利率較低的主系列總銷售佔比提高，以及1期內原材料價格上漲亦拉低毛利率。毛利率及行政開支增加也拖累經營利潤減少，經營利潤率下降 1.2個百分點至21%。

中國利郎去年底旗下「LILANZ」內地共有2,627家零售店，期內淨減少106家，期內華東地區受疫情影響而關閉，佔當中57家。集團對零售市道「審慎樂觀」，採取謹慎開店策略，計劃優化合肥、 南昌及江蘇等地店鋪網絡。增加其在優質購物中心店鋪數量，同時擴大虛擬庫存；目標店數該改至與去年持平，因此下半年目標增100家分店，原目標為淨增加50家至150家店鋪。

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