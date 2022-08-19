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金與正批南韓籲棄核「愚蠢至極」 表明決不理睬

環球政治 13:35 2022/08/19

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南韓總統尹錫悅日前曾稱，如北韓展示無核化決心將會提供經濟援助。北韓最高領袖金正恩胞妹金與正反擊，批評尹錫悅的無核化言論愚蠢至極，表明不會理會。南韓政府對金與正的言論表示遺憾。

【新冠疫情】北韓邊境嚴格防範 阻南韓輸入疫情 【下一頁】

金與正周五（19日）發表講話，指尹錫悅的無核化路線圖極度不切實際而且愚蠢至極。金與正亦稱此想法不新鮮，而是前總統李明博提出另一希望北韓棄核的翻版想法。金與正批評南韓政府，提出無核化後能改善經濟及民生的言論為無稽之談。

金與正表明，假設北韓採取無核化措施本身就是錯誤的前提，強調核武是北韓的國體，不容討價還價，用區區經濟合作換取棄核的構想是天真幼稚的幻想。

此外，金與正亦指摘南韓向北韓輸入「污穢物品」，同時又稱會提供糧食及醫療援助，舉動只會令北韓民眾產生更強烈的憎惡和憤慨。韓聯社報稱，金與正所指的「污穢物品」估計是南韓發放的反北韓傳單。

普京稱俄擴大與北韓雙邊合作 助保持東北亞安全 【下一頁】

韓聯社指出，金與正在講話中直稱尹錫悅名字，未有配以其職銜，是「毫不客氣地指責一國元首」。金與正甚至在講話中表明，北韓就是討厭尹錫悅。

南韓總統府指北韓歪曲己方想法，並繼續表示發展核武器，就金與正言論表示遺憾。總統府稱北韓的態度不會為朝鮮半島未來帶來好處，只會加劇外交孤立，呼籲北韓政府深思熟慮及謹言慎行。

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責任編輯：吳漢培

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