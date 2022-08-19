【業績｜基建工程】中國建築午後彈8%　半年營業額增48%至538億　派息按年增20%至24港仙　受惠承建大量方艙醫院

▲ 【業績|基建工程】中國建築半年營業額增48%至538億 派息按年增20%至24港仙

中國建築國際 （03311） 公布，上半年營業額按年增47.9%至538.1億元；期內應佔溢利按年增20.4%至42.1億元；派中期息24港仙，按年增20%。

中國建築國際半日升4.7%報8.64元，午後抽升至8.2%，報8.92元。以現價計，股息率約5厘。

承建大量方艙醫院 香港收入超越中國地區

以地區及公司劃分，集團指，期內在香港承建大量方艙醫院，新項目包括中央援港8個防疫工程，涉4萬張床位，以及建將軍澳中醫醫院等，香港營業額按年增1.2倍至229.9億元，貢獻42.7%收入，並超越中國地區。而香港分部盈利為8.45億元，按年增加92.2%。

澳門應佔營業額按年98.7%至增58.1億元，分部盈利按年減少13%至港幣4.15億元，此乃由於多個大型項目仍處於初步階段，故並無計提有關盈利。

至於中國內地分部營業額錄得平穩增長至218.39億元，按年增加5%，分部業績為49.72億元，按年增加15.2%，主要得益於組裝合成建築（MiC）的業務增長。

中國建築國際上半年累計新簽合約額為904.8億元，在手總合約額約為4,999.4億元，其中未完合約額約為2,851億元。

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記者：宋佩恩