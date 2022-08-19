美20歲大學生短炒Meme股BBBY 1個月勁賺近8.6億元

Meme股Bed Bath & Beyond（3B家居 美：BBBY）股價一度於一個月内升4倍，美國一名20歲大學生弗里曼上月大手掃貨500萬股，BBBY股價周二（16日）升至高位時，弗里曼入手短短一個月就已勁賺1.1億美元（約8.6億港元）。

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Bed Bath & Beyond（3B家居 美：BBBY）上月股價仍處於低迷時，弗里曼（Jake Freeman）向家人及朋友籌集資金，以每股低於5.5美元的價格，斥資約2,500萬美元（約1.95億港元）購入近500萬股。

根據美國證券交易委員會（SEC）的文件，弗里曼當時經資本管理基金Freeman Capital Management fund，持有BBBY超過6.2%的股份。

BBBY其後於Reddit討論區引起廣泛討論，周二股價一度升至28美元，弗里曼據報已出售大部分持股，在一個月内賺約1.1億美元。

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BBBY股價周三（17日）跌至23美元，而周四（18日）更因大股東抛售而於盤後暴跌44.64%至10.27美元。

弗里曼目前仍於南加州大學就讀應用數學和經濟學系，並曾於新澤西州對沖基金Volaris Capital實習。

他坦言對股票升勢感到震驚，以為入手股票後需要等待半年才會升，但無法預計僅一個月就獲得豐厚回報。

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責任編輯：鄭錦玲