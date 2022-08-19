【歐洲熱浪】釀旱災水位降 西班牙「巨石陣」再現

英國巴斯的巨石陣世界聞名，但原來西班牙亦有類似的遺跡。受歐洲熱浪帶來的旱情影響，西班牙多數地區水位下降，其中被稱為西班牙「巨石陣」的Dolmen of Guadalperal事隔多年再次完整呈現。

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Dolmen of Guadalperal位處卡塞雷斯省（Caceres）的巴爾卡尼亞水庫（Valdecanas reservoir），長年被儲水覆蓋。由於水庫儲水量降至28%，「巨石陣」終於再次完整露出水面。

馬德里康普頓斯大學（Complutense University of Madrid）考古學家Enrique Cedillo對此感到意外，指今次是罕有機會能夠接觸西班牙巨石陣，並希望在再次淹沒前能好好研究遺跡。

Dolmen of Guadalperal於1926年由德國考古學家Hugo Obermaier發現，相信可追溯至公元前5,000年。在前獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）統治期間，「巨石陣」因發展計劃於1963年被淹沒，此外只曾4度完整完全露出水面。

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當地歷史學家及旅遊協會多年來提倡，把「巨石陣」移至博物館或水平面上地區。在當地經營船隻觀光的Ruben Argentas表示，「巨石陣」上水是好消息，代表有關的旅遊產業再次興起。

不過，對當地農民而言，今次絕非好消息。有農民指今年春天以來降雨量不足，需要從外地運水滿足牲口需求，另有人指種植的甜椒嚴重失收。

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責任編輯：吳漢培