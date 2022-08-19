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【業績｜航運】東方海外半年盈利再增一倍、全日升近7%　中期息連特別息46.8港元、近3次派息投資者每手收逾5萬

股市 16:21 2022/08/19

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東方海外豪派46.8港元股息　近3次派息投資者每手收逾5萬

東方海外 （00316） 今年上半年盈利再增一倍至56.6億美元（折合444億港元），相當於每股盈利8.58美元。東方海外繼續大舉派息，擬派每股中期息3.43美元、特別息2.57美元，合計6美元，折合相當於46.8港元。

東方海外半日股價升3.5%至228.4元，最新中期息連特別息金額相當於股價兩成。東方海外午後升幅擴大，收市升6.5%，收報235元。

受惠全球運費大增，東方海外去年已大舉增加派息，公司2021年度中期息連特別息共4.41美元（約34.4港元），末期息連特別息3.3美元（約25.74港元）。以東方海外一手500股計，若投資者自去年8月持股至今，每手收息53,470元。

東方海外：展望未來看到「互相矛盾的信號」

今年上半年，東方海外總收益按年增58%至110.6億美元，毛利率再增7.9百分點至55.3%。與2021年同期相比， 東方海外航運於半年總體貨運量減少 7%，總收入上升61%，每個標準箱平均收入增長74%

東方海外表示，上半年航運需求「優於預期但並非異常強勁」，並且繼續超出有效供應水平，令大多數航線運費上升，連同公司成本控制，令期內創出歷來最佳半年度收入。

近期反映航運運費的指數回落，東方海外表示，目前看到「互相矛盾的信號」。通脹和加息影響主要經濟體消費支出，美國零售庫存從低位回升，但目前觀察到消費者消費模式轉變，消費者仍在購買「商品」，購買「服務」則未回復至疫情前，來自美國各港口和零售的預測表明， 對進口貨品的需求仍持續保持韌性。

東方海外主席萬敏提醒不能觀察單一因素，必須關注當前市場的成因，才能理解市場現況

撰寫本文之際，我們的船舶在主要長途航線上滿載航行，預計未來幾週將 依然維持現狀。到目前為止，雖然現在應是傳統跨太平洋航線的旺季，但還沒有太多證據顯示旺季貨量顯著上升的特徵。我們將對這一狀況密切關注。

【ET財智Talk】港股頹夠可以低撈未？霸菱賴穎熙推介2類港股

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編輯：麥德銘

港股 航運 業績公布 東方海外（00316）
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