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【英國王室】女王孫女A-Level成續標青 唔介意低薪做暑期工

環球社會熱點 12:11 2022/08/19

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英國高級程度考試（A-Level）周四（18日）放榜，考生陸續收到大學錄取通知。愛德華王子與妻子蘇菲的長女、應屆 A-level考生露易絲今年成績相當出色，將升讀蘇格蘭的聖安德魯斯大學。英媒報道指，有民眾目擊露易絲在花園中心做暑期工，據悉她的時薪貼近當地最低工資。

英國A-Level放榜 考獲A或A*比例跌至三成半 【下一頁】

英女王伊莉莎白二世細仔愛德華王子（Prince Edward）與夫人蘇菲（Sophie Rhys-Jones）育有一仔一女，其中18歲的長女露易絲（Lady Louise Windsor）屬應屆A-level考生，成績相當標青。

白金漢官周四公布露易絲A-level成績，確認她將入讀位於蘇格蘭的聖安德魯斯大學（University of St Andrews）就讀英文系，成為威廉（Prince William） 與凱特（Kate Middleton）校友。而該大學於去年被《泰晤士報》（The Times）選為英國最佳大學，力壓牛津及劍橋。

英媒報道指，露易絲自6月完成A-level後，每周都會在當地花園中心做暑期工，負責為擔任收銀工作、解答顧客問題，修剪和盆栽植物等。據悉，露易絲工作時薪為6.83英鎊（64港元），僅比政府規定的18歲以下的最低工資4.81英鎊（45港元）高少許。

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碧咸大仔自爆有百個紋身 70個係為向老婆示愛 【下一頁】

不少顧客得知眼前職員是英女王孫女露易絲後，紛紛感到驚訝。有客人表示，自己特意前往花園留意，難以想像有王室成員做收銀。亦有人大讚露易絲對客人細心有禮，形容她是謙虛可愛的年輕人。

民眾透露其他職員都喜歡露易絲，讚揚她親民貼地，就像其他青少年一樣打暑期工。

露易絲與祖母英女王關係密切，經常以王室成員身份出席公開活動。在6月白金禧慶典期間，露易絲更與英女王一同現身白金漢宮陽台。

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責任編輯：郭麗明

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