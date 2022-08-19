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【業績｜內需】恒安料下半年平均加價中單位數　中期利潤跌31%　中期息削三成派0.7元人幣（第二版）

股市 18:10 2022/08/19

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【業績】恒安國際中期利潤跌31%　中期息削三成派0.7元人幣

恒安國際 （01044） 上半年收入升12.3%至112億元（人民幣，下同），權益持有人應佔利潤跌31.4%至12.8億元，扣除營運匯兌損失後利潤跌10.9%至16.4億元，中期股息每股人民幣0.7元，按年削三成。恒安全日升3.1%，收報38.8港元。

管理層表示，木漿在成本的佔比最大，預期木漿價格保持高位，無可避免對下半年利潤帶來壓力，故公司會透過提高高毛利或高端產品的銷售、調整價格及控制營銷費用等方法抵銷影響，令下半年業績較上半年有所改善，又預期下半年平均為產品加價中單位數。

期內，集團指原材料價格及經營成本上漲為行業帶來巨大壓力，整體毛利率由去年同期的39.4%下跌至約35.2% 。由於目前木漿價格處於高位，而且未來走勢仍然存在不確定性，預料下半年集團的毛利率依然持續受壓。

上半年，衛生巾業務銷售收入錄得升幅約3.3%至約31.3億元，佔整體收入約27.9%。其毛利率同比下 跌約4.7百分點至約65.3%。而紙巾業務銷售收入大幅上升約25%至約58.4億元，佔整體收入約52.2%。

兩原因料紙巾業務增長動力較強

管理層表示，紙巾業務的增長動力較其他強，主因內地在生活用紙的佔比較發達國家低，且消費者對高質量紙巾的需求仍強。至於衛生巾業務，由於市場出現飽和，不能預期有大幅增長，相信增長動力來自產品升級。

紙尿片業務上半年銷售收入上升2.2%至約6.3億元。恒安指，成人紙尿褲市場具可觀的增長空間，公司的高端產品佔比每年亦有上升，彌補了中端產品因競爭激烈而出現的銷售下降。

另外，集團的電商銷售（包括零售通及新通路）佔比進一步躍升至約24.2%，去年同期為20.1%，其中包括其他新銷售渠道（包括在線到線下（O2O）平台、社區團購等）亦取得良好的進展，其銷售佔整體銷售比例已超過10%。

管理層指，電商佔比相比同行，仍有提升空間，例如公司現時紙巾的網上銷售佔比逾20%，但同行則達30%至40%。

（第二版加入業績會內容）

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編輯：姚卓然、袁諾曦

港股 恒安國際（01044）

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