【業績｜內需】恒安國際中期利潤跌31%　中期息削三成派0.7元人幣　料下半年毛利率持續受壓

▲ 【業績】恒安國際中期利潤跌31% 中期息削三成派0.7元人幣

恒安國際 （01044） 上半年收入升12.3%至112億元（人民幣‧下同），權益持有人應佔利潤跌31.4%至12.8億元，扣除營運匯兌損失後利潤跌10.9%至16.4億元，中期股息每股人民幣0.7元，按年削三成。

期內，集團指原材料價格及經營成本上漲為行業帶來巨大壓力，整體毛利率由去年同期的39.4%下跌至約35.2% 。由於目前木漿價格處於高位，而且未來走勢仍然存在不確定性，預料下半年集團的毛利率依然持續受壓。

上半年，衛生巾業務銷售收入錄得升幅約3.3%至約31.3億元，佔整體收入約27.9%。其毛利率同比下 跌約4.7百分點至約65.3%。而紙巾業務銷售收入大幅上升約25%至約58.4億元，佔整體收入約52.2%。

另外，集團的電商銷售（包括零售通及新通路）佔比進一步躍升至約24.2%，去年同期為20.1%，其中包括其他新銷售渠道（包括在線到線下（O2O）平台、社區團購等）亦 取得良好的進展，其銷售佔整體銷售比例已超過10%。

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編輯：姚卓然