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【港元拆息】HIBOR短息降長息升　1個月拆息兩連跌、隔夜拆息回落4分1厘

Hot Talk 12:04 2022/08/19

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HIBOR短息降長息升　1個月拆息兩連跌、隔夜拆息回落4分1厘

7月底起1個月銀行同業拆息（HIBOR）持續處於1.2厘以上水平，導致「H加1.3厘」按揭計劃之按實際按息一直觸及2.5厘封頂水平，但本港銀行至今尚未上調最優惠利率（P）。情況持續逾3星期後，昨終有大型銀行宣佈上調H按封頂息率0.25厘，意味有關銀行的封頂息最新升至2.75厘。

HIBOR今日出現短息降、長息升的現象，隔夜拆息明顯回落，由1.30012厘跌至1.05131厘。與樓按相關的1個月HIBOR則連跌兩日，由1.9厘微降至1.85232厘。不過，2個月期或以上拆息全線升，其中，3個月拆息由2.50792厘升至2.51691厘。

1個月HIBOR與1個月美元倫敦銀行同業拆息（LIBOR）之間的差距繼續維持在0.5厘。港滙則略為轉弱，今最弱曾報7.8465，較7.85的弱方兌換保證差距35點子。

表﹕港元銀行同業拆息

到期日 8月19日 8月18日
隔夜 1.05131 1.30012
1星期 1.55708 1.65143
2星期 1.66845 1.77339
1個月 1.85232 1.90000
2個月 2.15768 2.14917
3個月 2.51691 2.50792
6個月 3.12696 3.12601
12個月 3.61441 3.61196

【ET財智Talk】港股頹夠可以低撈未？霸菱賴穎熙推介2類港股

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記者：余倩敏

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