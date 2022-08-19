【港元拆息】HIBOR短息降長息升 1個月拆息兩連跌、隔夜拆息回落4分1厘
Hot Talk 12:04 2022/08/19
7月底起1個月銀行同業拆息（HIBOR）持續處於1.2厘以上水平，導致「H加1.3厘」按揭計劃之按實際按息一直觸及2.5厘封頂水平，但本港銀行至今尚未上調最優惠利率（P）。情況持續逾3星期後，昨終有大型銀行宣佈上調H按封頂息率0.25厘，意味有關銀行的封頂息最新升至2.75厘。
HIBOR今日出現短息降、長息升的現象，隔夜拆息明顯回落，由1.30012厘跌至1.05131厘。與樓按相關的1個月HIBOR則連跌兩日，由1.9厘微降至1.85232厘。不過，2個月期或以上拆息全線升，其中，3個月拆息由2.50792厘升至2.51691厘。
1個月HIBOR與1個月美元倫敦銀行同業拆息（LIBOR）之間的差距繼續維持在0.5厘。港滙則略為轉弱，今最弱曾報7.8465，較7.85的弱方兌換保證差距35點子。
表﹕港元銀行同業拆息
|到期日
|8月19日
|8月18日
|隔夜
|1.05131
|1.30012
|1星期
|1.55708
|1.65143
|2星期
|1.66845
|1.77339
|1個月
|1.85232
|1.90000
|2個月
|2.15768
|2.14917
|3個月
|2.51691
|2.50792
|6個月
|3.12696
|3.12601
|12個月
|3.61441
|3.61196
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記者：余倩敏