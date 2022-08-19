【美國經濟】疫下美國家居裝修市場增長強勁　3大原因帶動裝修商機

▲ （法新社圖片）

疫下美國家居裝修及水電市場龐大，雖然現時美國房地產市場有所放緩，但仍沒受影響。當中，Home Depot和Lowe’s第二季的銷售額更增長強勁。

據CNBC報道，美國家居裝修及水電等市場出現增長，原因分別為：

1）疫下民眾長期留在家中

因為疫情最嚴峻時，民眾在家中的時間較長，便刺激他們改造家居。

2）新屋施工率大跌

Lowe’s行政總裁Marvin Ellison指：「一般而言，房屋建築商的生意不利，家居裝修市場並不一定受影響。」因為新屋施工率較低，可能導致屋主不換屋，繼而翻新他們居住的房屋。

3）房價貸款上升

Home Depot財務總監Richard McPhail表示，過去兩年房價上升近40%，或是帶動家居裝修需求的原因，因為當房屋升值時，屋主更有意欲進行更多投資。而屋主在房價升值時，還可以獲得更大的房屋淨值貸款，並使用這些貸款來資助裝修。

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然而，Piper Sandler分析師Peter Keith表示，美國房屋淨值貸款在今年第一季度，達至2007年以來的最高水平後有所回落，並形容：「這出現少許滯後效應。」而這現象更會影響目前受惠的相關行業。

他預料，家居裝修或其他相關的商家或受下降的影響，生意有機會在今年年底或明年年初，同樣下跌。

責任編輯：馬意文