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【電腦故障】微軟揭播「這首歌」　可導致舊款手提電腦故障

科技 12:00 2022/08/19

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《Rhythm Nation》有部分非常特殊的旋律，恰好與這些手提電腦所使用的硬碟型號的自然共振頻率一致，結果導致電腦故障。（法新社）

電腦故障經常都會發生，當中的原因層出不窮，可能是硬件過熱，又或軟件出錯等。但微軟（Microsoft）近日發表文章指出，當播放美國著名歌手Janet Jackson的經典金曲《Rhythm Nation》時，竟會導致一些舊款手提電腦出現故障。

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微軟首席軟件工程師 Raymond Chen表示，在一次調查中發現，當播放《Rhythm Nation》的音樂時，會導致一些舊款手提電腦出現故障，而且不只是正在播放該音樂的手提電腦，甚至是它附近的手提電腦也會發生問題。

由聲音共振現象導致

經過研究後發現，原來《Rhythm Nation》有部分非常特殊的旋律，恰好與這些手提電腦所使用的硬碟型號的自然共振頻率一致，結果導致電腦故障。Raymond Chen解釋，聲音共振（Acoustic Resonance）是常見的物理現象，情況就如玻璃杯在「聽到」一些特定頻率的音樂時會爆一樣。

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Raymond Chen又提到，該手提電腦製造商發現問題後，就在手提電腦的音頻管道上加入過濾器，使播放音樂時能消除潛在的危險頻率，從而避免對電腦的損害。

不過，Raymond Chen並沒透露是甚麼機款或硬碟型號遇上這問題，只提及該硬碟是5,400轉，而且大約是2005年出廠的手提電腦。

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責任編輯：陳卓賢

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