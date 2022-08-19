  • 28°C
香港時間 : 2022819日 (週五) 11:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】瑞銀改選中移動為行業首選　看好內地電訊商增長能見度高

股市 11:31 2022/08/19

分享：

分享：

【大行報告】瑞銀改選中移動為行業首選　看好內地電訊商增長能見度高

中移動 （00941） 、中電信 （00728） 、中國聯通 （00762） 先後公布2022年中期業績，瑞銀最新研究報告指出，撇除特殊項目外，三大內地電訊股增長全部符合預期，雖然中移動經調整後盈利增長8%低於另外兩家同業，但考慮到行業盈利增長能見度提高，工業數字化業務悻速增長和股東回報後，改選中移動為行業首選。

瑞銀目前予中移動目標價84元，評級為「買入」。

瑞銀指出，三大內地電訊商整體EBITDA增長2%至9%，好於市場預期，雖然不及期內服務收入介乎6%至8%的按年增幅，反映員工成本和網絡投資成本較高，而銷售費用受到內地疫情封城一定影響。

瑞銀續指，部分投資者憂慮新業務利潤率壓力，但相信現時行業競爭格局仍為理性，而三家公司持續將資本支出投入工業數字化業務。

瑞銀表示，中移動、中電信年內股價累升逾一成，跑贏同期大市表現，且預期派息比率明年可增至70%，而兩者都表示可能進一步回購。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【業績｜高息電訊股】中移動績後升2%創四個月高　楊杰：明年派息比率達7成　半年多賺19%　中期息增派35%至2.2港元、周息率逾8厘

【業績｜高息電訊股】中電信：股價被低估會考慮回購等　上半年多賺3.1%至183億人幣　首派中期息0.12人幣、周息率逾11.8厘

【業績｜電訊股】聯通半年多賺19.5%、績後升逾2%　中期息增派37.5%至0.165人幣、周息率約8厘（第二版）

港股 中國電信（00728） 中國移動（00941） 中國聯通（00762） 瑞銀 大行報告 電訊商

上一篇文章

【恒指季檢】恒指季檢結果收市出爐　中金預測11隻潛在藍籌新貴、重點關注擴容進度（附名單）

下一篇文章

【互聯網監管】網信辦：已有逾20家擬赴國外上市企業進行申報　支持企業依法合規利用境外資本市場融資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AMTD】證監會據報去年已調查尚乘集團和蔡志堅　傳涉承銷新股安排「後門投資者」
【AMTD】證監會據報去年已調查尚乘集團和蔡志堅　傳涉承銷新股安排「後門投資者」
【美股收市】美滙指數上破107 道指微升18點 納指穩
【美股收市】美滙指數上破107 道指微升18點 納指穩
【港股夜期+ADR】恒指夜期收市跌25點　阿里美股高港0.8%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期收市跌25點　阿里美股高港0.8%（不斷更新）
【百萬富翁】滙豐HSBC報告：新加坡2030年百萬富翁佔比稱冠全球　香港全球排多少？
【百萬富翁】滙豐HSBC報告：新加坡2030年百萬富翁佔比稱冠全球　香港全球排多少？
【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【拒絕收購】英國以國安為由　阻止一宗港企提出的收購案
【拒絕收購】英國以國安為由　阻止一宗港企提出的收購案
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款