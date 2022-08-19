▲ 【大行報告】瑞銀改選中移動為行業首選 看好內地電訊商增長能見度高

中移動 （00941） 、中電信 （00728） 、中國聯通 （00762） 先後公布2022年中期業績，瑞銀最新研究報告指出，撇除特殊項目外，三大內地電訊股增長全部符合預期，雖然中移動經調整後盈利增長8%低於另外兩家同業，但考慮到行業盈利增長能見度提高，工業數字化業務悻速增長和股東回報後，改選中移動為行業首選。

瑞銀目前予中移動目標價84元，評級為「買入」。

瑞銀指出，三大內地電訊商整體EBITDA增長2%至9%，好於市場預期，雖然不及期內服務收入介乎6%至8%的按年增幅，反映員工成本和網絡投資成本較高，而銷售費用受到內地疫情封城一定影響。

瑞銀續指，部分投資者憂慮新業務利潤率壓力，但相信現時行業競爭格局仍為理性，而三家公司持續將資本支出投入工業數字化業務。

瑞銀表示，中移動、中電信年內股價累升逾一成，跑贏同期大市表現，且預期派息比率明年可增至70%，而兩者都表示可能進一步回購。

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