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【券商點睇】美國銷售增長帶動業績 萬洲盈利能力獲唱好

股樓投資 12:02 2022/08/19

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興證國際指，萬洲（00288）上半年入收133.98億美元，按年升0.5%。其中肉製品銷量按年跌0.1%，豬肉銷量下降5%。從肉製品業務看，由於自然增長及新增併購項目，歐洲地區銷量按年升18.9%。而豬肉業務，中國地區由於商品豬供應擴大，銷量按年升31.2%。

【同場加映】溫股知新：二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

值得注意是，上半年萬洲盈利能力上升，經營利潤12.11億美元，按年增加31.6%；歸母淨利潤7.01億美元，增長30.1%。生物公允價值調整後，歸母淨利潤7.59億美元，上升16.4%，主要因中國主要原材料成本下降、美國銷售增長強勁及製造效率提升，令盈利能力有所提升。

【延伸閱讀】下半年部署：晨星看好內地消費者信心下半年起改善 本季推薦20隻首選股，請按【見下頁

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該行認為，萬洲擁有垂直一體化的產業鏈，且業務分布廣泛，並形成了以多品牌肉制品為主的產品矩陣。今年公司將持續改善產品結構、妥善控制成本及開支、持續提升營運效率，以應對通脹對利潤的壓力。現價對應WIND一致預期的預測市盈率約為6.2倍。

【同場加映】青姐話：升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

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撰文：林衛

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萬洲國際（00288） 市盈率 港股 中國

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