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【創科實業669】去庫存影響短期業績 創科配置良機已到？

股樓投資 12:39 2022/08/19

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開源證券發表創科實業（00669）的研究報告，公司旗下的Milwaukee以高品牌知名度及強勁產品力抵抗行業下行周期，考慮到渠道端去庫存影響公司短期業績表現，但Milwaukee表現強勁、伴隨渠道側電動工具銷售回暖，有望驅動公司2023年業績增長加快。

【同場加映】溫股知新：二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

沃爾瑪發布第二業績，收入超出市場預期，主要受益通脹漲價，顯示美國消費韌性超預期。該行認為，創科核心品牌Milwaukee同樣有望受益通脹漲價，同時產品綫表現出更強的生命力，銷售收入增速表現有望繼續領先於電動工具行業整體，公司維持今年Milwaukee收入按年增長20%以上的指引。

【延伸閱讀】大行點睇：瑞銀看好大灣區金融業發展 推薦10隻受惠股，請按【見下頁

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該行將創科實業今年淨利潤預測由11.8億美元下調至11.5億美元，維持2023至2024年淨利潤預測12.9億美元及14.6億美元，分別按年增長4.6%、12.5%和12.8%，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

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撰文：林衛

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港股 買入 創科實業（00669） 美國

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