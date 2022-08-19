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【宏觀數據】國內金融數據不及預期 官媒：單月波動毋須恐慌

股樓投資 11:39 2022/08/19

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較早前，中國人民銀行公布7月金融數據不及市場預期，其中新增人民幣貸款少增4,042億元（人民幣，下同）；社會融資規模增量減少3,191億元，雙雙遠低於6月數字。內地《經濟日報》文章稱，自數據出爐後，已引發市場廣泛關注，更有分析形容為「塌方」式下滑。

【同場加映】溫股知新：二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

文章指，過度解讀單月數據並不科學。如果將近幾個月的金融數據結合起來，就不難發現，金融對實體經濟的支持仍然穩定，遠不至於陷入「塌方」式恐慌。舉例，今年首7個月，人民幣貸款累計增加14.35萬億元，按年多增5,150億元；社會融資規模增量累計為21.77萬億元，也多了2.89萬億元，反映金融體系對實體經濟的支持較為有力，能夠有效滿足實體經濟的融資需求。

【延伸閱讀】下半年部署：大和下調恒指本年目標至24500點 推薦3大主題12隻首選股，請按【見下頁

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同時，國內貨幣政策仍會進一步發力，人行調降中期借貸便利（MLF）等政策利率，將促進實體經濟綜合融資成本和企業貸款利率穩中有降，推動金融系統向實體經濟讓利，助力經濟薄弱環節修復和企業紓困，激發信貸需求。

【同場加映】青姐話：升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

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撰文：林衛

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