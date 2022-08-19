【SaaS】金蝶國際：未來十年可能是中國軟件最好的十年　今明兩年持續加大「星瀚」產品投入

▲ 金蝶國際：未來十年可能是中國軟件最好的十年 今明兩年持續加大「星瀚」產品投入

金蝶國際 （00268） 昨日公布上半年業績。金蝶中國總裁章勇表示，國際化替代需求很大，再加上超大型以及大型企業的數字化轉型需求旺盛，「未來十年可能是中國軟件最好的十年」，在今明兩年還會持續加大「星瀚」產品的投入。

董事會主席兼首席執行官徐少春表示，金蝶國際將在未來2至3年時間，在大型企業市場爭取最大份額，而中小型企業市場會繼續在未來兩三年保持目前優勢，爭取在2030年成為世界級SaaS企業。

執行董事兼首席財務官林波表示，因上半年交付有緩慢延遲的情況，今年全年毛利率要維持與去年同樣的水平，有一點挑戰。不過，他指，「蒼穹」大客戶企業市場業務有突破，因此有信心下半年有更快速的發展，而投資研發和需求仍然較大，會平衡公司整體收支情況再作投資，但會加大「蒼穹」投資。

在小微企業方面，章勇表示，上半年疫情對小微企業市場的影響比較大，但小微企業市場的基礎大，金蝶國際仍持續加強渠道建設和提升產品和服務能力，相信小微企業業務在下半年仍然會維持上半年的增長態勢，而下半年亦會有針對小微企業的推廣計劃推出。

此外，金蝶國際的「星空」和「星辰」上半年的續費率分別為89%和72%，章勇表示，上半年有些客戶因疫情原因延遲續費，但仍有使用公司產品，相信「最困難的時期已經過去」，會積極與客戶溝通，相信續費率在下半年仍會持續向上。

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記者：梁安琪