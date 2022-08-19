【互聯網監管】網信辦：已有逾20家擬赴國外上市企業進行申報　支持企業依法合規利用境外資本市場融資

▲ 網信辦：支持內地企業依法合規利用境外資本市場融資 但會重點評估被外國政府惡意利用風險

中國網信辦網絡安全協調局局長孫蔚敏表示，《網絡安全審查辦法》自今年2月15日修訂實施以來，截至目前，已經有超過20家擬赴國外上市的企業，向國家網絡安全審查辦公室進行了申報。

網信辦在今日舉行的新聞發佈會上表示，支持內地企業依法合規利用境外資本市場融資發展，但對於網絡平台營運者赴國外上市審查，會重點評估這些企業上市，可能帶來的核心數據、重要數據或者大量個人信息，被外國政府惡意利用的風險。

孫蔚敏指，支持境外企業依法、依規、合理利用境外資本市場融資發展，又稱開放是中國基本國策，中國擴大高水平開放的決心不變。

網信辦續指，近年與相關部門完善監管手段、提升監管效能，出台了一系列政策法規，為推動互聯網企業健康持續發展保駕護航。這些有力舉措為企業發展設置好紅綠燈，表面及短期看約束了一些互聯網企業的不規範行為，根本及長遠看則填補了監管真空地帶，消除了企業發展的風險隱患，有利於互聯網企業深化改革。

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記者：余倩敏