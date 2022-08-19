  • 28°C
香港時間 : 2022819日 (週五) 11:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【互聯網監管】網信辦：已有逾20家擬赴國外上市企業進行申報　支持企業依法合規利用境外資本市場融資

股市 11:28 2022/08/19

分享：

分享：

網信辦：支持內地企業依法合規利用境外資本市場融資　但會重點評估被外國政府惡意利用風險

中國網信辦網絡安全協調局局長孫蔚敏表示，《網絡安全審查辦法》自今年2月15日修訂實施以來，截至目前，已經有超過20家擬赴國外上市的企業，向國家網絡安全審查辦公室進行了申報。

網信辦在今日舉行的新聞發佈會上表示，支持內地企業依法合規利用境外資本市場融資發展，但對於網絡平台營運者赴國外上市審查，會重點評估這些企業上市，可能帶來的核心數據、重要數據或者大量個人信息，被外國政府惡意利用的風險。

孫蔚敏指，支持境外企業依法、依規、合理利用境外資本市場融資發展，又稱開放是中國基本國策，中國擴大高水平開放的決心不變。

網信辦續指，近年與相關部門完善監管手段、提升監管效能，出台了一系列政策法規，為推動互聯網企業健康持續發展保駕護航。這些有力舉措為企業發展設置好紅綠燈，表面及短期看約束了一些互聯網企業的不規範行為，根本及長遠看則填補了監管真空地帶，消除了企業發展的風險隱患，有利於互聯網企業深化改革。

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

相關文章：

【互聯網監管】杭州市監局就低價惡性競爭等問題約談美團、餓了麼平台　美團股價半日挫5%

【互聯網監管】騰訊網易挫逾2%、嗶哩嗶哩瀉8%　齊再落空遊戲版號　新聞出版署8月批出69款遊戲版號

【網絡監管】騰訊針對內地未成人暑假打機 啟動兩個月專項行動

記者：余倩敏

 

科技戰 外資 IPO 中國

上一篇文章

【大行報告】瑞銀改選中移動為行業首選　看好內地電訊商增長能見度高

下一篇文章

【互聯互通】弘業期貨大彈一度逾40%　深交所將弘業期貨調入港股通標的名單、剔走龍光集團　今日起生效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AMTD】證監會據報去年已調查尚乘集團和蔡志堅　傳涉承銷新股安排「後門投資者」
【AMTD】證監會據報去年已調查尚乘集團和蔡志堅　傳涉承銷新股安排「後門投資者」
【美股收市】美滙指數上破107 道指微升18點 納指穩
【美股收市】美滙指數上破107 道指微升18點 納指穩
【港股夜期+ADR】恒指夜期收市跌25點　阿里美股高港0.8%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期收市跌25點　阿里美股高港0.8%（不斷更新）
【百萬富翁】滙豐HSBC報告：新加坡2030年百萬富翁佔比稱冠全球　香港全球排多少？
【百萬富翁】滙豐HSBC報告：新加坡2030年百萬富翁佔比稱冠全球　香港全球排多少？
【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【拒絕收購】英國以國安為由　阻止一宗港企提出的收購案
【拒絕收購】英國以國安為由　阻止一宗港企提出的收購案
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款