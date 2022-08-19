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特朗普集團長年心腹認罪 曾協助公司稅務詐騙15年

環球社會熱點 11:13 2022/08/19

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美國前總統特朗普的家族企業特朗普集團仍捲入稅務風波，曾於特朗普集團工作多年的前財務總監魏塞爾伯格（Allen Weisselberg）周四（18日）於法庭上認罪，承認曾協助特朗普集團稅務詐騙長達15年。

【烏克蘭戰爭】古特雷斯批襲核電廠如自殺 力促俄烏和談 【下一頁】

檢察部門去年7月起訴特朗普集團（Trump Organization）和75歲的塞爾伯格策劃稅務詐騙和偽造商業記錄，向公司高層授予賬目以外津貼。

而塞爾伯格也被控瞞報176萬美元（約1,372.8萬港元）的收入及逃稅，包括他租住曼哈頓的屋租、兩輛平治（Mercedes-Benz）汽車的租金及親戚的學費。

魏塞爾伯格被起訴後辭去財務總監職務，但仍以高級顧問身份留在特朗普集團工作。他周四於紐約州曼哈頓法院承認15項控罪。

魏塞爾伯格同意在特朗普集團一案中作證。根據認罪協議，他無須面臨定罪後最高監禁15年的風險，只需在里克斯島（Rikers Island）監獄服刑5個月，入獄100日後就可申請假釋。

他也要接受緩刑5年，補交199萬美元（約1,552.2萬港元）的稅款、罰款連同利息。

【烏克蘭戰爭】克里米亞遇襲 俄撤換黑海艦隊指揮官 【下一頁】

曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）發表聲明，指這項認罪協議直接將特朗普集團扯入大規模犯罪活動，也要求魏塞爾伯格在接下來的審訊提供寶貴證詞。

特朗普集團發言人形容魏塞爾伯格是一個優秀及光榮的人，批評執法部門出於政治動機試圖捕獲特朗普，使魏塞爾伯格受到騷擾、迫害和威脅。發言人強調公司沒有做錯事，期待上法庭的一日。

特朗普本人沒有直接捲入此案，不過特朗普集團目前不認罪。陪審團將於10月24日開始遴選程序，公司一旦遭法庭定罪，將會面臨罰款等處罰。

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責任編輯：鄭錦玲

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