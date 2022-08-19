【電腦通訊節2022】灣仔電腦通訊節開幕　首發新品優惠加體驗吸客

▲ 香港電腦通訊節2022開幕，商戶看好消費券氣氛推動。(資料圖片)

香港電腦通訊節2022開幕，商戶看好消費券氣氛推動，展出最新產品及大量購物優惠，並有電競體驗區，電影《明日戰記》亦會參展推出會場限定NFT，古仔首日親自現身撐場。

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香港電腦商會舉辦的「香港電腦通訊節2022」於8月19日至22日假灣仔香港會議展覽中心舉行，大會期望今屆銷售額在消費券帶動下可與去年持平。今屆電腦節展商數目逾200間，各商戶亦看好最近消費券帶動市道氣氛，推出大量購物優惠，同時亦把握機會，在會場首賣新產品或展出最新未發售型號。

展商Altech Computer表示會首賣RAZER Blackshark V2 X USB遊戲耳機、Acer展出最新裸眼3D顯示技術的Predator Helios 300 SPATIALLABS edition筆電及即場預售，而Western Digital則預料最近發售的WD_BLACK SN850 NVMe SSD PS5授權版會是入場消費者的焦點。其他尚有最新Wi-Fi 6E路由器、各種電競遊戲設備、座椅等。

場內設有數碼轉型專區，集合約70間初創及資訊科技公司參展。展區內每日均設有不同的研討會，以及商務交流區，交便展商進行商貿易配對，助中小企提升競爭力。另有流行的元宇宙概念專區，邀請業內新晉的元宇宙業者，為公眾帶來元宇宙互動體驗及了解商業應用情況。

喜歡打機的玩家亦可以到同場的ESPORT SUMMER FUN專區，試玩賽車及VR遊戲等。注目電影《明日戰記》亦會參展推出電腦節限定收藏版NFT，古天樂首日更親自現身撐場。

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記者:王浩賢