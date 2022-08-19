【SEO】Google擬改善搜尋結果　打擊內容農場

▲ 更新Google Search的目標是改善搜尋結果，讓更多原創、對人有益的內容獲得更多關注。（法新社）

不少媒體都會採用「搜尋引擎最佳化（Search Engine Optimization, SEO），使內容獲得更高曝光率。但Google發現，SEO技術愈來愈被濫用，以至內容農場（Content Farm）文章泛濫，並表示將於下周起更新Google Search新搜尋結果標準，以打擊「農場文」，逐步改善搜尋結果。

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Google指出，媒體經常都濫用算法，利用SEO而獲取流量，但他們提供的內容很多都是低質量，有些甚至並非為人類閱讀而撰寫。Google舉例說，當搜索一部新電影的訊息時，大眾更希望看到真實和新消息的結果，而不是那些沒有獨特視角或細節的綜合評論。

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Google強調，更新Google Search的目標是改善搜尋結果，讓更多原創、對人有益的內容獲得更多關注，為網絡世界帶來具有深入洞察力和更好的內容質量，承諾更新將會「以人為本」作目標。

將網站以「有無幫助」分類

改進搜索功能是Google的持續任務，該公司指出，更新的重點主要是將網站分為「有幫助」或「無幫助」的類別，而下周推出的更新將會由英語搜尋結果開始，然後逐步推廣至更多語言。

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責任編輯：陳卓賢