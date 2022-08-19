【烏克蘭戰爭】古特雷斯批襲核電廠如自殺 力促俄烏和談

烏克蘭扎波羅熱核電廠成為戰爭前線引發國際社會關注，憂慮爆發核災難。聯合國秘書長古特雷斯與土耳其總統埃爾多安日前訪問烏克蘭，與總統澤連斯基會晤，前者強調襲擊核電廠猶如自殺。三方據悉亦探討重啟俄羅斯與烏克蘭和談的可能。

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古特雷斯（António Guterres）周四（18日）到訪利沃夫（Lviv），與澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）會面，表明若扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠出現任何損毀等同自殺行為，極度憂慮當地情況，呼籲撤走軍事部署。

埃爾多安則擔心可能釀成另一次「切爾諾貝爾」（Chernobyl）災難，並指會上三人商討近來回溫的俄烏和談，相信俄烏戰爭最終在談判桌上完結。

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澤連斯基歡迎二人來訪，並感謝土耳其的支持，但他否認烏方準備與俄國再次展開和談。澤連斯基甚至表示，訝異埃爾多安透露俄方「準備迎接部分和平」的言論。他強調俄國政府不可信，表明首要條件是俄軍撤離。

三人亦相信有討論早前烏克蘭恢復糧食出口的協議，古特雷斯讚揚俄烏願意作出讓步達成協議，並指協議各方由一開始便以專業態度合作。烏克蘭表示，已有第25艘載有烏克蘭糧食的船隻經黑海啟航。

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責任編輯：吳漢培