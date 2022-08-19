【內房危機】再有基金公司「認輸」　華夏基金狠劈旗下ETF已停牌內房持股估值7成

▲ 華夏基金狠劈旗下ETF所持已停牌內房股估值7成。

再有基金下調組合內長期停牌內房股的估值，華夏基金宣布，下調旗下ETF所持有的已停牌內房股之估值，全部最新估值均較停牌前股價低約87%，原因是有關股份已被停牌或被剔出指數，涉及股份有龍光 （03380） 、世茂 （00813） 及融創 （01918） 。

內地上市的華夏恒生中國內地高股息ETF，其龍光持股現每股估值僅0.29元，較該股停牌前股價2.18元，有87%折讓。龍光自5月停牌至今，因遲遲未有公佈2021年業績，持續停牌已導致龍光自8月18日起遭剔出恒生指數系列，所涉及指數包括恒生綜合指數、恒生港股通指數等多項指數。

同屬華夏恒生中國內地高息股ETF持股的世茂，最新估值亦只有每股0.59元，該股4月停牌前股價為4.42元。另外，同因未刊發去年業績而於4月初停牌的融創，在華夏恒生中國企業ETF的最新估值為每股每股0.61元，該股停牌前報4.58元。

事實上，世茂及融創早於6月已被剔出MSCI指數。

內地另一基金公司南方基金，早於7月初已降世茂及融創估值，降幅同樣約為7成。

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記者：余倩敏