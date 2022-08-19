  • 28°C
香港時間 : 2022819日 (週五) 11:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】再有基金公司「認輸」　華夏基金狠劈旗下ETF已停牌內房持股估值7成

股市 10:46 2022/08/19

分享：

分享：

華夏基金狠劈旗下ETF所持已停牌內房股估值7成。

再有基金下調組合內長期停牌內房股的估值，華夏基金宣布，下調旗下ETF所持有的已停牌內房股之估值，全部最新估值均較停牌前股價低約87%，原因是有關股份已被停牌或被剔出指數，涉及股份有龍光 （03380） 、世茂 （00813） 及融創 （01918）

華安基金調整停牌內房估值 將中國恒大、恒大物業估值降至近零，可見【下一頁】

內地上市的華夏恒生中國內地高股息ETF，其龍光持股現每股估值僅0.29元，較該股停牌前股價2.18元，有87%折讓。龍光自5月停牌至今，因遲遲未有公佈2021年業績，持續停牌已導致龍光自8月18日起遭剔出恒生指數系列，所涉及指數包括恒生綜合指數、恒生港股通指數等多項指數。

同屬華夏恒生中國內地高息股ETF持股的世茂，最新估值亦只有每股0.59元，該股4月停牌前股價為4.42元。另外，同因未刊發去年業績而於4月初停牌的融創，在華夏恒生中國企業ETF的最新估值為每股每股0.61元，該股停牌前報4.58元。

事實上，世茂及融創早於6月已被剔出MSCI指數。

內地另一基金公司南方基金，早於7月初已降世茂及融創估值，降幅同樣約為7成。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【ET財智Talk】港股頹夠可以低撈未？霸菱賴穎熙推介2類港股

相關文章：

【內房危機】雅生活跌16%穿減持價兼創上市低　雅居樂以折讓16%減持雅生活4900萬股、套現約3.4億元

【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還

【業績｜內房股】越秀地產：沒有參與恒大項目的併購活動　半年純利按年跌25.8%　中期息降至31.9仙

記者：余倩敏

港股 ETF 融創中國（01918） 世茂集團（00813） 龍光集團（03380） 停牌 華夏基金

上一篇文章

【業績｜食品】捷榮跌1%　上半年少賺45%　中期息少派45%至1.76港仙

下一篇文章

【新股IPO】中石油彈逾2%　其母企傳考慮分拆成品油銷售及加油站業務　去年成品油銷售近11126萬噸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AMTD】證監會據報去年已調查尚乘集團和蔡志堅　傳涉承銷新股安排「後門投資者」
【AMTD】證監會據報去年已調查尚乘集團和蔡志堅　傳涉承銷新股安排「後門投資者」
【港股夜期+ADR】恒指夜期收市跌25點　阿里美股高港0.8%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期收市跌25點　阿里美股高港0.8%（不斷更新）
【百萬富翁】滙豐HSBC報告：新加坡2030年百萬富翁佔比稱冠全球　香港全球排多少？
【百萬富翁】滙豐HSBC報告：新加坡2030年百萬富翁佔比稱冠全球　香港全球排多少？
【拒絕收購】英國以國安為由　阻止一宗港企提出的收購案
【拒絕收購】英國以國安為由　阻止一宗港企提出的收購案
【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P　分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）
【美股收市】美滙指數上破107 道指微升18點 納指穩
【美股收市】美滙指數上破107 道指微升18點 納指穩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款