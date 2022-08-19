【ESG】Global X推彭博MSCI 亞洲（日本除外）綠色債券 ETF　指數到期收益率約4厘

▲ 【綠色債券】Global X推綠色債券ETF 追蹤彭博MSCI亞洲美元綠債指數

未來資產旗下Global X彭博MSCI亞洲（日本除外）綠色債券ETF （03059） 今日掛牌，產品為未來資產在香港首隻固定收益ETF及第三隻ESG ETF。該ETF將投資在日本以外亞洲地區所發行的綠色債券，相關債券須達到投資級別並以美元計價，目前持有約89隻債券。

3059現報54.48，跌0.3%，入場費2,724元。

該產品所追蹤的指數到期收益率約4%，一年內持續收費為0.4%，每半年派息一次，約為每年3月和9月。

綠色債券是指透過債券募集得來的資金用於6項環境類別中至少一項，包括：替代能源、能源效率、污染預防和控制、可持續水資源、綠色建築和氣候適應。氣候債券倡議組織的研究指出，亞太地區綠色債券累計發行總額達3717億美元，成為綠色債券發行量全球第二大的地區。2021 年該區發行量按年增長129%。

未來資產（香港）行政總監李禎鎬表示，亞太地區約佔世界碳排放量的一半，氣溫上升是全球平均水平的兩倍，因此需要刻不容緩地應對氣候變化。3059 讓投資者能將其投資組合與可持續發展目標保持一致，並投資於環境保護具有積極作用的應對氣候變化行動項目。綠色債券亦為投資者提供了獲取穩定和可持續收入途徑，亦能增加投資組合的抗跌力。

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記者：宋佩恩