富途加速發展富途安逸品牌　拓展企業及機構服務業務

▲ 劉君馨指出，企業和機構日趨關注個人投資者的動向，過程中給了機會富途安逸拓展投資者關係管理市場。

獎項：最佳金融企業服務大獎



富途控股（Nasdaq: FUTU）（下稱富途），因旗下的金融服務平台「富途牛牛」近年被香港的個人投資者廣泛使用而為人熟悉，其企業及機構服務品牌「富途安逸」同樣在（準）上市企業及機構投資者圈內逐漸打開知名度，影響力甚至廣及個人投資者層面，使他們對富途的印象超越了單純是交易平台，而是能夠直接與企業管理層溝通互動的渠道。富途安逸執行董事兼香港區負責人劉君馨（Kathy）認為，俗稱「散戶」的個人投資者近年對於市場的影響力越來越大，上市公司日益重視他們的舉動，因此富途安逸除了員工持股和新股上市業務外，也致力拓展投資者關係(IR)市場，確保富途能夠成為企業與不同投資者的溝通首選渠道。

富途早已於2016年開始探索企業服務的業務，於2019年在美國納斯達克上市後，「富途安逸」品牌正式推出，現時品牌的六大核心業務為：港股美股IPO分銷服務*、一站式員工持股計劃解決方案（ESOP）、信託*、親友股與國際配售*、投資者關係（IR）及公共關係（PR）服務、以及大宗交易及股票減持*，全方位協助企業客戶在上市前中後均能獲得全流程服務。



ESOP與IPO是富途安逸兩大旗艦



劉君馨指出，員工持股計劃（ESOP）是富途安逸的旗艦服務，不論是在香港還是美國上市的企業，也是我們的服務對象。這項服務廣受新經濟企業青睞:「富途安逸是首屈一指的ESOP服務商，擁有強大的ESOP數據管理系統，截止2022年6月為止，所服務的企業已超過500間，涉及20萬名以上的企業員工，遍佈全球40多個國家與地區。對於新經濟企業來說了，ESOP絕對是創業和業務發展的必備元素。」

▲ 疫情無可避免地對IPO業務有所影響，但投資者關係的業務發展持續平穩向上，劉君馨坦言後者令公司整體業績穩健發展。

IPO相關業務*是富途安逸重心業務之一。「富途安逸至今幫助了近200間企業在香港和美國上市。根據富途2021年Q4財報，2021年港股IPO企業中，百分之百的千億港元市值企業均選擇與富途合作。」她表示：「小米（1810）、騰訊（700）、快手（1024）、小鵬汽車-W（9868）均是為人熟悉的富途安逸企業客戶，而最近上市的友和（2347）、Prenetics（Nasdaq: PRE）以及天齊鋰業（9696）也是我們的IPO業務客戶。」



個人投資者力量擴大 企業與機構日趨重視



富途在今年4月發表了題為《2022 IR數字化趨勢研究報告》，提到投資者關係在未來將會趨向以數據智能主導。劉君馨解釋，隨著投資人群年輕化，市場零售化的趨向會越來越強，吸引更多個人投資者投資交易，企業對於與個人投資者的溝通也日益重視。她補充，當「一圖讀懂」懶人包、KOL介紹等成為金融資訊重要的轉發方式，個人投資者與機構投資者所接收的資訊差距收窄，整個金融產品的銷售生態也變得完整。

▲ 「富途企業號」就如社交媒體專頁，企業／機構可透過企業號發布公司資訊，而投資者則可以從中得知公司的最新消息和動態。

香港經濟近年受新冠肺炎疫情重擊，金融市場活動也被受波及，惟這段期間，富途的IR業務仍能穩健發展。「IR業務增長很快，上市企業越來越意識到個人投資者的力量以及對市場的影響，上市企業也較以往更留意個人投資者的反應，甚至發現當機構投資者對市場保持觀望態度時，個人投資者或會表現的更活躍，使得上市企業比以往更加重視個人投資者。」劉君馨說：「有見及此，富途安逸積極推動IR服務，企業能透過富途牛牛中的企業號，把年度業績等企業資訊傳遞給個人投資者，這也令我們的IR業務有不俗的發展。再加上富途安逸多元化的業務方向，使得我們的整體業務在這個波動市況也能得到不錯的成績。」



根據2022年第一季業務報告，富途控股期內整體收入錄得16.4億港元，按季持平；按美國非公認會計原則計量（Non-GAAP），期內純利錄得6.22億港元，按季上升16.6%。



*註：由富途旗下持牌子公司提供服務



客製化、鮮為人知的機構交易服務



富途在包括香港、新加坡、澳洲、歐洲和美國均有不同範疇業務，涉及的經營牌照超過51個。劉君馨坦言，在香港，公司希望加快發展機構業務，包括智能化機構交易系統，以及一站式全球交易及服務，如國際配售、大宗交易*。



她承認，富途在香港的機構業務知名度未算很高，但其實已經與全球超過60間的知名基金公司和資產管理公司緊密合作，再配合富途的全平台資源和專業投資顧問團隊，因應機構客戶需求，提供客制化的服務（如股票、債券產品、公開集資、發行私募基金產品等）*。



據她了解，不少企業和機構把閒置資金放在銀行，但利息利潤甚為微薄，而如果把資金放在富途的機構帳戶裡，不但能享受專屬的買賣服務和獲得投資建議，最重要的是可透過富途的平台，認購或購買只限專業及機構投資者的產品，增加投資回報。



*註：由富途旗下持牌子公司提供服務



（特約）