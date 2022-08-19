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【港股市況】阿里巴巴、騰訊升2%領大市轉升百點　電力股再上（不斷更新）

股市 11:44 2022/08/19

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港股市況不斷更新

港股收市後公布季檢結果，網易 （09999） 績後跌約半成；雅生活服務 （03319） 挫逾一成；雙財莊 （02321） 首掛高開4成，恒生指數今早低開107點後，在騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 帶領下早段回升。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【11：43】恒指中午收市前升96點，報19860點；科指升0.9%，報4230點。

【11：36】藥明生物 （02269） 走勢近期反覆向下，股價最新跌逾5%，低見67.85元，成交7.1億元。

【11：36】【大行報告】瑞銀改選中移動為行業首選　看好內地電訊商增長能見度高

【11：32】弘業期貨 （03678） 最新升52%，破頂高見2.03元，成交5984萬元。

【11：30】上證半日微跌0.01%；深證跌0.4%；創業板指跌近0.4%。

【11：24】電力股再上，潤電 （00836） 升逾5%；中國電力 （02380） 升逾3%；龍源電力 （00916） 升2%。

【11：17】金蝶 （00268） 股價逆市跌近1%，低見16.02元。

【SaaS】金蝶國際：未來十年可能是中國軟件最好的十年　今明兩年持續加大「星瀚」產品投入

【11：17】【互聯網監管】網信辦：支持企業依法合規利用境外資本市場融資　但會重點評估被外國政府惡意利用風險

【11：12】本地銀行股個別發展，滙豐 （00005） 跌0.1%；渣打 （02888） 暫無升跌；東亞 （00023） 再跌1%；恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 升0.6%。

【11：02】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別升2%；美團 （03690） 升幅亦擴大至近2%。

【11：01】閱文 （00772） 升幅擴大至近8%，高見31.6元。

【10：59】港股升逾100點，最新報19874點，升110點；科指升0.9%，報4232點。

【10：53】弘業期貨 （03678） 獲深交所列入港股通，股價升幅擴大至4成，破頂高見1.85元，成交3887萬元。

【10：49】北大資源 （00618） 升逾6成，高見0.2元，成交720萬元，暫為升幅最大股份。

【10：48】【內房危機】華夏基金狠劈旗下ETF已停牌內房持股估值7成　因長期停牌兼被剔出指數

【10：43】滙豐 （00005） 股價逆市偏軟，跌0.1%，低見50.25元。

【分拆滙豐】平保據悉認為滙豐分拆後仍可做美元清算　接近滙豐消息：通過第三方銀行做美元清算或增營運成本

【10：42】大市升幅擴大至近100點，報19857點，升94點；科指升0.7%，報4222點。

【10：33】中石油 （00857） 升逾2%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾1%。

【新股IPO】中石油母企傳考慮分拆成品油銷售及加油站業務　去年成品油銷售近11126萬噸

【10：29】【業績｜互聯網音樂】雲音樂績後跌3%　指生產優質內容較短期促銷重要　指版權費不合理地高 （第二版）

【10：25】騰訊 （00700） 領市，股價最新升逾2%，高見320元。

【10：18】TCL電子 （01070） 升幅擴大至逾9%，破頂高見5.74元。

【10：04】貓眼娛樂 （01896） 績後升逾1%，貓眼娛樂半年溢利按年跌60.8%至1.5億元人民幣，經調整溢利按年跌51.7%至2.3億元人民幣，經調整EBITDA跌54.9%至2.8億元人民幣。

【業績｜電影股】貓眼娛樂半年少賺61%　主因受累疫情

【10：04】藥明生物 （02269） 逆市向下，股價跌逾4%，低見68.6元。

【10：03】銀濤 （01943） 低開倒升，股價最新升逾7%，破頂高見1.15元，成交252萬元。

【09：57】內房短綫拉升，中海外 （00688） 最新升逾2%；潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 升逾3%；雅居樂 （03383） 倒升0.4%；龍湖 （00960） 升近2%。

【09：55】【業績｜生科股】復宏漢霖升半成　上半年虧損收窄至約2.5億人幣　不派息

【09：49】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%，帶動大市早段轉升，恒指報19774點，升10點；科指升0.2%，報4202點。

【09：48】【回購股份】閱文集團彈高3%　擬回購最多1.02億股　涉資7億元人幣

【09：44】TCL電子 （01070） 連日炒上，將於今日公布業績，股價績前再升逾6%，破頂高見5.62元。

【09：42】雅生活服務 （03319） 早段跌幅擴大至近17%，破底低見6.91元。雅居樂 （03383） 亦跌逾3%，低見2.46元。

【09：40】吉利 （00175） 股價反彈3%，高見17.38元。吉利汽車執董淦家閱表示，今年7月新能源汽車已佔銷量26.1%，料今年底比例可再升至30%，較今年上半年幾乎倍增，並逐步提高至5成以上，揚言公司將「進入新能源企業第一梯隊」。

【業績｜汽車股】吉利半年收入增三成、盈利倒退35%　「明年進入新能源車第一梯隊」

【09：39】名創優品 （09896） 早段升2%，高見11.7元，僅渉2宗成交或1.2萬元。

【MINISO】名創優品因「日本設計師品牌」發聲明道歉：承諾明年3月底前完全去日化　做堂堂正正中國品牌

【09：37】阿里巴巴 （09988） 逆市向好升0.5%；騰訊 （00700） 升0.7%；美團 （03690） 跌0.1%。

【09：35】銀濤 （01943） 復牌跌逾14%，低見0.89元。銀濤公布王建峰以2.55億元向控股股東銀濤企業收購75%股權，王建峰作為要約人按例以每股34仙收購價提出強制性無條件現金要約，較停牌收報1.06元折讓約67.9%。

【09：33】弘業期貨 （03678） 升逾26%，破頂高見1.68元。

【互聯互通】深交所將弘業期貨調入港股通標的名單、剔走龍光集團　今日起生效

【09：28】【新股IPO】雙財莊2321首掛逆市高開近43%　一手帳面賺1200元

【09：21】網易 （09999） 績後插近半成，雅生活服務 （03319） 挫逾13%；雙財莊 （02321） 首掛高開4成，恒生指數低開107點，開報19656點。恒生科技指數低開0.9%，報4155點。

【業績︱手遊股】網易績後插半成　公司：版號是稀缺資源　在內地要開發更高質遊戲　上季經調整淨利潤升28%（第二版）

【09：14】期指低開42點，開報19692點。

【08：57】新股雙財莊 （02321） 將於今日掛牌。昨日輝立暗盤收報0.86元，較招股價0.56元高出53.57%，每手帳面賺1500元。耀才暗盤現報0.88元，高招股價57.14%，每手帳面賺1600元。

【新股IPO】雙財莊2321上限0.56元定價　超額認購18倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【08：55】銀濤控股 （01943） 今早復牌。

【08：42】港股收市後公布季檢結果。

【恒指季檢】恒指季檢結果8.19出爐　中金預測11隻潛在藍籌新貴、重點關注擴容進度（附名單）

【08：40】恒指黑期跌約61點，報19672點。道指期貨跌31點，報33950點。

【08：23】【回購股份】閱文集團擬回購最多1.02億股　涉資7億元人幣

【07：58】【內房危機】雅居樂今日開市前以折讓16%減持雅生活4900萬股　套現約3.4億元

【07：47】【新股IPO】百奧賽圖2315今日起招股　一手入場費約12737元

【07：45】【新股IPO】中國中免1880每股定價158元　集資162.4億、為本港今年最大IPO

【07：45】港股ADR收報19693點，跌70點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報50.85元，較港收市價高0.4元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報310.57元，較港收市價低2.03元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.98元，較港收市價高0.73元或0.8%。

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【07：30】市場繼續評估聯儲局未來利率走向，9月加息半厘機率增，美滙指數走強升破107關，美股反覆靠穩。道指收市升18點，報33999點；標指升9點，報4283點；納指升27點或0.21%，報12965點。

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩

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