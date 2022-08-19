【港股市況】網易績後插半成、雅生活服務挫近17%　阿里巴巴騰訊領恒指轉升（不斷更新）

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【業績｜生科股】復宏漢霖升半成 上半年虧損收窄至約2.5億人幣 不派息
港股今日收市後公布季檢結果，網易 （09999） 績後插近半成，雅生活服務 （03319） 挫逾13%；雙財莊 （02321） 首掛高開4成，恒生指數低開107點，開報19656點。恒生科技指數低開0.9%，報4155點。
【10：18】TCL電子 （01070） 升幅擴大至逾9%，破頂高見5.74元。
【10：04】貓眼娛樂 （01896） 績後升逾1%，貓眼娛樂半年溢利按年跌60.8%至1.5億元人民幣，經調整溢利按年跌51.7%至2.3億元人民幣，經調整EBITDA跌54.9%至2.8億元人民幣。
【10：04】藥明生物 （02269） 逆市向下，股價跌逾4%，低見68.6元。
【10：03】銀濤 （01943） 低開倒升，股價最新升逾7%，破頂高見1.15元，成交252萬元。
【09：57】內房短綫拉升，中海外 （00688） 最新升逾2%；潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 升逾3%；雅居樂 （03383） 倒升0.4%；龍湖 （00960） 升近2%。
【09：55】【業績｜生科股】復宏漢霖升半成 上半年虧損收窄至約2.5億人幣 不派息
【09：49】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%，帶動大市早段轉升，恒指報19774點，升10點；科指升0.2%，報4202點。
【09：48】【回購股份】閱文集團彈高3% 擬回購最多1.02億股 涉資7億元人幣
【09：44】TCL電子 （01070） 連日炒上，將於今日公布業績，股價績前再升逾6%，破頂高見5.62元。
【09：42】雅生活服務 （03319） 早段跌幅擴大至近17%，破底低見6.91元。雅居樂 （03383） 亦跌逾3%，低見2.46元。
【09：40】吉利 （00175） 股價反彈3%，高見17.38元。吉利汽車執董淦家閱表示，今年7月新能源汽車已佔銷量26.1%，料今年底比例可再升至30%，較今年上半年幾乎倍增，並逐步提高至5成以上，揚言公司將「進入新能源企業第一梯隊」。
【業績｜汽車股】吉利半年收入增三成、盈利倒退35% 「明年進入新能源車第一梯隊」
【09：39】名創優品 （09896） 早段升2%，高見11.7元，僅渉2宗成交或1.2萬元。
【MINISO】名創優品因「日本設計師品牌」發聲明道歉：承諾明年3月底前完全去日化 做堂堂正正中國品牌
【09：37】阿里巴巴 （09988） 逆市向好升0.5%；騰訊 （00700） 升0.7%；美團 （03690） 跌0.1%。
【09：35】銀濤 （01943） 復牌跌逾14%，低見0.89元。銀濤公布王建峰以2.55億元向控股股東銀濤企業收購75%股權，王建峰作為要約人按例以每股34仙收購價提出強制性無條件現金要約，較停牌收報1.06元折讓約67.9%。
【09：33】弘業期貨 （03678） 升逾26%，破頂高見1.68元。
【互聯互通】深交所將弘業期貨調入港股通標的名單、剔走龍光集團 今日起生效
【09：28】【新股IPO】雙財莊2321首掛逆市高開近43% 一手帳面賺1200元
【09：21】網易 （09999） 績後插近半成，雅生活服務 （03319） 挫逾13%；雙財莊 （02321） 首掛高開4成，恒生指數低開107點，開報19656點。恒生科技指數低開0.9%，報4155點。
【業績︱手遊股】網易績後插半成 公司：版號是稀缺資源 在內地要開發更高質遊戲 上季經調整淨利潤升28%（第二版）
【09：14】期指低開42點，開報19692點。
【08：57】新股雙財莊 （02321） 將於今日掛牌。昨日輝立暗盤收報0.86元，較招股價0.56元高出53.57%，每手帳面賺1500元。耀才暗盤現報0.88元，高招股價57.14%，每手帳面賺1600元。
【新股IPO】雙財莊2321上限0.56元定價 超額認購18倍一手中籤率100%（附分配結果連結）
【08：55】銀濤控股 （01943） 今早復牌。
【08：42】港股收市後公布季檢結果。
【恒指季檢】恒指季檢結果8.19出爐 中金預測11隻潛在藍籌新貴、重點關注擴容進度（附名單）
【08：40】恒指黑期跌約61點，報19672點。道指期貨跌31點，報33950點。
【08：23】【回購股份】閱文集團擬回購最多1.02億股 涉資7億元人幣
【07：58】【內房危機】雅居樂今日開市前以折讓16%減持雅生活4900萬股 套現約3.4億元
【07：47】【新股IPO】百奧賽圖2315今日起招股 一手入場費約12737元
【07：45】【新股IPO】中國中免1880每股定價158元 集資162.4億、為本港今年最大IPO
【07：45】港股ADR收報19693點，跌70點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報50.85元，較港收市價高0.4元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報310.57元，較港收市價低2.03元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.98元，較港收市價高0.73元或0.8%。
【07：30】市場繼續評估聯儲局未來利率走向，9月加息半厘機率增，美滙指數走強升破107關，美股反覆靠穩。道指收市升18點，報33999點；標指升9點，報4283點；納指升27點或0.21%，報12965點。
責任編輯︰梁浩碩