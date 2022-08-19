【港股市況】東方海外豪派6美元息、績後曾抽升7%　大市再轉跌、美團轉跌3%（不斷更新）

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中國銀行（03988）回調見10日低位 石Sir：逾9厘息防賺息蝕價策略
港股收市後公布季檢結果，恒生指數今早低開107點後，在騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 帶領下回升，大市一度升逾100點，恒指午後升近100點，東方海外半年盈利再增一倍、連特別息46.8港元，東方海外 （00316） 午後抽升7%，中國建築 （03311） 績後升8%。
【分析│最優惠利率】大摩：港銀9月始加P 升按揭封頂息可爭取更多時間考慮加P決定
【14：47】除電力股外，煤炭股亦逆市向上，神華 （01088） 、中煤能源 （01088） 升逾3%；兗礦能源 （01171） 升逾4%。
【14：40】美團 （03690） 急插後跌幅收窄，最新跌0.9%，報169.5元。
【阿里巴巴9988】阿里餓了麼與抖音達成合作 為6億抖音用戶提供在線點單、即時配送服務
【14：31】美團 （03690） 跌幅擴大至3%，低見165.7元。
【14：30】【國泰293】據報國泰向內地航線機師提供每次5,000元津貼 股價現錄微升
【14：28】美團 （03690） 跌逾1%；騰訊 （00700） 升0.3%；阿里巴巴 （09988） 升近1%，恒指最新跌38點，報19725點科指跌0.3%，報4182點。
【14：26】【內房危機】惠譽下調遠洋集團評級至「BB+」 評級置於負面評級觀察名單
【14：23】恒指最新轉跌22點，報19741點；科指跌近0.1%，報4189點。
【14：21】騰訊 （00700） 升幅收窄至不足1%，大市升約10點。
【14：18】中國利郎 （01234） 升逾1%，高見3.88元。
【業績│零售股】中國利郎半年少賺5%至2.6億人幣 中期連特別息派18港仙
【14：12】電力股造好，其中華電國際 （01071） 升一成，破頂高見3.56元；華能國電 （00902） 升逾9%，高見4.33元。
【14：10】潛在藍籌新貴快手 （01024） 造好，股價午後升逾5%，高見74.5元。
【13：36】電力股升幅再擴大，潤電 （00836） 午後升逾7%；中國電力 （02380） 、龍源電力 （00916） 分別升逾4%。
【13：35】雅生活服務 （03319） 跌幅收窄至不足一成，報7.53元，跌9.8%，成交10.3億元。
【13：26】大市升幅略收窄至50點內，報19807點，升43點；科指升0.5%，報4211點。
【13：17】吉利 （00175） 升逾4%，高見17.56元，收復昨日失地；比亞迪 （01211） 逆市跌2%；長汽 （02333） 升逾1%；廣汽 （02238） 升0.3%。
【13：15】雅生活服務 （03319） 午後跌幅略收窄至13%內，報7.29元跌12.6%，今早曾破底低見6.91元。
【13：08】藥明生物 （02269） 午後跌幅再擴大至6%，低見67.4元，成交近8.5億元。
【13：05】騰訊 （00700） 午後初段升幅略收窄至1.5%；阿里巴巴 （09988） 升近2%；美團 （03690） 升0.9%；小米 （01810） 績前靠穩升0.3%。
【13：03】東方海外 （00316） 升幅擴大至7%，高見236.2元，成交3.2億元。
【13：01】中國建築 （03311） 績後升逾8%，高見8.94元。
【13：00】恒指午後升88點，報19851點。東方海外 （00316） 連特別息再豪派6美元息，股價績後升6%，高見235元。
【12：58】【業績｜基建工程】中國建築半年營業額增48%至538億 派息按年增20%至24港仙 受惠承建大量方艙醫院
【12：21】【業績｜航運】東方海外半年盈利再增一倍至56.6億美元 中期息連特別息46.8港元
【12：12】【業績｜內需】恒安國際中期利潤跌31% 中期息削三成派0.7元人幣 料下半年毛利率持續受壓
【12：11】【手機遊戲】中國上月移動遊戲市場收入跌近兩成至146億人幣 網易《暗黑破壞神：不朽》流水收入預測躋身第十位
【12：07】【港元拆息】HIBOR短息降長息升 1個月拆息兩連跌、隔夜拆息回落4分1厘
【12：01】恒指半日升89點，報19852點，成交437億元，科指升0.8%，報4225點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升近2%；網易 （09999） 績後跌逾3%；雅生活服務 （03319） 挫逾一成，弘業期貨 （03678） 爆升48%。
【11：52】【內房危機】龍湖升近1% 據報獲中銀等七家銀行35億元銀團貸款
【11：43】恒指中午收市前升96點，報19860點；科指升0.9%，報4230點。
【11：36】藥明生物 （02269） 走勢近期反覆向下，股價最新跌逾5%，低見67.85元，成交7.1億元。
【11：36】【大行報告】瑞銀改選中移動為行業首選 看好內地電訊商增長能見度高
【11：32】弘業期貨 （03678） 最新升52%，破頂高見2.03元，成交5984萬元。
【11：30】上證半日微跌0.01%；深證跌0.4%；創業板指跌近0.4%。
【11：24】電力股再上，潤電 （00836） 升逾5%；中國電力 （02380） 升逾3%；龍源電力 （00916） 升2%。
【11：17】金蝶 （00268） 股價逆市跌近1%，低見16.02元。
【SaaS】金蝶國際：未來十年可能是中國軟件最好的十年 今明兩年持續加大「星瀚」產品投入
【11：17】【互聯網監管】網信辦：支持企業依法合規利用境外資本市場融資 但會重點評估被外國政府惡意利用風險
【11：12】本地銀行股個別發展，滙豐 （00005） 跌0.1%；渣打 （02888） 暫無升跌；東亞 （00023） 再跌1%；恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 升0.6%。
【11：02】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別升2%；美團 （03690） 升幅亦擴大至近2%。
【11：01】閱文 （00772） 升幅擴大至近8%，高見31.6元。
【10：59】港股升逾100點，最新報19874點，升110點；科指升0.9%，報4232點。
【10：53】弘業期貨 （03678） 獲深交所列入港股通，股價升幅擴大至4成，破頂高見1.85元，成交3887萬元。
【10：49】北大資源 （00618） 升逾6成，高見0.2元，成交720萬元，暫為升幅最大股份。
【10：48】【內房危機】華夏基金狠劈旗下ETF已停牌內房持股估值7成 因長期停牌兼被剔出指數
【10：43】滙豐 （00005） 股價逆市偏軟，跌0.1%，低見50.25元。
【分拆滙豐】平保據悉認為滙豐分拆後仍可做美元清算 接近滙豐消息：通過第三方銀行做美元清算或增營運成本
【10：42】大市升幅擴大至近100點，報19857點，升94點；科指升0.7%，報4222點。
【10：33】中石油 （00857） 升逾2%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾1%。
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【10：29】【業績｜互聯網音樂】雲音樂績後跌3% 指生產優質內容較短期促銷重要 指版權費不合理地高 （第二版）
【10：25】騰訊 （00700） 領市，股價最新升逾2%，高見320元。
【10：18】TCL電子 （01070） 升幅擴大至逾9%，破頂高見5.74元。
【10：04】貓眼娛樂 （01896） 績後升逾1%，貓眼娛樂半年溢利按年跌60.8%至1.5億元人民幣，經調整溢利按年跌51.7%至2.3億元人民幣，經調整EBITDA跌54.9%至2.8億元人民幣。
【10：04】藥明生物 （02269） 逆市向下，股價跌逾4%，低見68.6元。
【10：03】銀濤 （01943） 低開倒升，股價最新升逾7%，破頂高見1.15元，成交252萬元。
【09：57】內房短綫拉升，中海外 （00688） 最新升逾2%；潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 升逾3%；雅居樂 （03383） 倒升0.4%；龍湖 （00960） 升近2%。
【09：55】【業績｜生科股】復宏漢霖升半成 上半年虧損收窄至約2.5億人幣 不派息
【09：49】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%，帶動大市早段轉升，恒指報19774點，升10點；科指升0.2%，報4202點。
【09：48】【回購股份】閱文集團彈高3% 擬回購最多1.02億股 涉資7億元人幣
【09：44】TCL電子 （01070） 連日炒上，將於今日公布業績，股價績前再升逾6%，破頂高見5.62元。
【09：42】雅生活服務 （03319） 早段跌幅擴大至近17%，破底低見6.91元。雅居樂 （03383） 亦跌逾3%，低見2.46元。
【09：40】吉利 （00175） 股價反彈3%，高見17.38元。吉利汽車執董淦家閱表示，今年7月新能源汽車已佔銷量26.1%，料今年底比例可再升至30%，較今年上半年幾乎倍增，並逐步提高至5成以上，揚言公司將「進入新能源企業第一梯隊」。
【業績｜汽車股】吉利半年收入增三成、盈利倒退35% 「明年進入新能源車第一梯隊」
【09：39】名創優品 （09896） 早段升2%，高見11.7元，僅渉2宗成交或1.2萬元。
【MINISO】名創優品因「日本設計師品牌」發聲明道歉：承諾明年3月底前完全去日化 做堂堂正正中國品牌
【09：37】阿里巴巴 （09988） 逆市向好升0.5%；騰訊 （00700） 升0.7%；美團 （03690） 跌0.1%。
【09：35】銀濤 （01943） 復牌跌逾14%，低見0.89元。銀濤公布王建峰以2.55億元向控股股東銀濤企業收購75%股權，王建峰作為要約人按例以每股34仙收購價提出強制性無條件現金要約，較停牌收報1.06元折讓約67.9%。
【09：33】弘業期貨 （03678） 升逾26%，破頂高見1.68元。
【互聯互通】深交所將弘業期貨調入港股通標的名單、剔走龍光集團 今日起生效
【09：28】【新股IPO】雙財莊2321首掛逆市高開近43% 一手帳面賺1200元
【09：21】網易 （09999） 績後插近半成，雅生活服務 （03319） 挫逾13%；雙財莊 （02321） 首掛高開4成，恒生指數低開107點，開報19656點。恒生科技指數低開0.9%，報4155點。
【業績︱手遊股】網易績後插半成 公司：版號是稀缺資源 在內地要開發更高質遊戲 上季經調整淨利潤升28%（第二版）
【09：14】期指低開42點，開報19692點。
【08：57】新股雙財莊 （02321） 將於今日掛牌。昨日輝立暗盤收報0.86元，較招股價0.56元高出53.57%，每手帳面賺1500元。耀才暗盤現報0.88元，高招股價57.14%，每手帳面賺1600元。
【新股IPO】雙財莊2321上限0.56元定價 超額認購18倍一手中籤率100%（附分配結果連結）
【08：55】銀濤控股 （01943） 今早復牌。
【08：42】港股收市後公布季檢結果。
【恒指季檢】恒指季檢結果8.19出爐 中金預測11隻潛在藍籌新貴、重點關注擴容進度（附名單）
【08：40】恒指黑期跌約61點，報19672點。道指期貨跌31點，報33950點。
【08：23】【回購股份】閱文集團擬回購最多1.02億股 涉資7億元人幣
【07：58】【內房危機】雅居樂今日開市前以折讓16%減持雅生活4900萬股 套現約3.4億元
【07：47】【新股IPO】百奧賽圖2315今日起招股 一手入場費約12737元
【07：45】【新股IPO】中國中免1880每股定價158元 集資162.4億、為本港今年最大IPO
【07：45】港股ADR收報19693點，跌70點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報50.85元，較港收市價高0.4元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報310.57元，較港收市價低2.03元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.98元，較港收市價高0.73元或0.8%。
【07：30】市場繼續評估聯儲局未來利率走向，9月加息半厘機率增，美滙指數走強升破107關，美股反覆靠穩。道指收市升18點，報33999點；標指升9點，報4283點；納指升27點或0.21%，報12965點。
責任編輯︰梁浩碩