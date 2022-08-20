【港股夜期+ADR】小米ADR低港7%　夜期收市挫170點（不斷更新）

美元持續強勢，美滙指數突破108關，收報108.1，無風險的美債息急升，美國10年期債息撲3厘，收報2.972厘，2年及3年期美債息分別處3.234及3.261厘，繼續影響資產市場定價，美股急跌，道指跌292點，納指更跌2%，恒指夜期跌170點，收報19551點，低水222點。中概股亦跌，納指金龍中國指數跌1.8%，收報6840點。

藍籌股ADR全綫下跌，小米ADR低港股7.1%，折算收報10.83港元。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 49.92 -0.9% 美團ADR 167.00 -1.7% 騰訊ADR 310.55 -1.4% 阿里巴巴美股 87.91 -1.8% 小米ADR 10.83 -7.1%

四股份入恒指 北水吸資10億買快手

北水今日吸資10.3億元，但全周則累走24.5億元。活躍個股中，以快手 （01024） 吸資最多，錄6.4億元淨流入，股價跌逾一成的雅生活 （03319） 亦吸資2.1億元，相反，美團 （03690） 錄6億元淨流出，騰訊 （00700） 亦有3.1億淨沽。

另外，恒生指數公司公布季檢結果，中國神華 （01088） 、周大福 （01929） 、翰森製藥 （03692） 、百度 （09888） 納入恒指，無股份剔走。

【恒指季檢】百度、神華、周大福、翰森製藥染藍 無股份剔走 商湯入國指

北水動向

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東方海外豪派6美元息、績後升逾6% 恒指微升9點

港股收市後公布季檢結果，恒生指數今早低開107點後，在騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 帶領下回升，大市一度升逾100點，東方海外半年盈利再增一倍、連特別息46.8港元，東方海外 （00316） 績後造好大升逾6%；藥明生物 （02269） 跌近半成，騰訊升0.8%；阿里巴巴升逾1%，領恒指升9點，收報19773點，成交821.7億元。科指微跌不足1點，報4192點。

解碼︰

【分析│最優惠利率】大摩：港銀9月始加P 升按揭封頂息可爭取更多時間考慮加P決定

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】恒指夜期跌170點，收報19551點，低水222點。

【23：24】恒指夜期跌166點。

【18：39】恒指夜期跌80點，報19641點，低水132點。

【16：47】【業績｜公用股】煤氣中期少賺兩成至33億 每股派息12港仙、股息率近4.3厘

【16：33】【新股IPO】百奧賽圖2315孖展暫錄8565萬 公開發售已獲足額認購（不斷更新）

【16：22】【恒大危機】前恒大軍師任澤平：曾諫言降負債、反對多元化 但不能越俎代庖代替決策者拍板

【16：10】東方海外 （00316） 績後造好大升逾6%；藥明生物 （02269） 跌近半成。內房、電力股向上，騰訊 （00700） 升0.8%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%，領恒指升9點，收報19773點，成交821.7億元。科指微跌不足1點，報4192點。

【16：00】恒指U盤前升21點，報19785點；科指升0.05%，報4194點。

【15：56】【金管局】金管局副總裁劉應彬據報本周辭職 11月卸任

【15：52】【業績│工業股】森松國際升2%創八個月高 上半年純利按年翻倍至3億人幣、表現勝盈喜

【15：42】大市收市前再轉升，恒指升4點，報19768點；科指跌近0.1%，報4189點。

【15：37】【內房危機】恒大地產6個項目被泉州金控集團受託接管 總面積約138萬平方米

【15：35】碧桂園 （02007） 尾市升逾4%，高見2.52元。龍湖 （00960） 升3%；中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾1%。

【15：23】贛鋒鋰業 （01772） 跌逾1%，低見70.05元。

【電動車電池】贛鋒鋰業李良彬：鋰資源足夠滿足電動車發展需要 鋰鹽價格或逆轉向下

【15：16】東方海外 （00316） 尾市升逾6%；中遠海控 （01919） 升逾4%；中遠海能 （01138） 跌逾2%。

【15：05】港股尾市跌約23點，報19740點；科指跌近0.1%，報4189點。

【14：47】除電力股外，煤炭股亦逆市向上，神華 （01088） 、中煤能源 （01088） 升逾3%；兗礦能源 （01171） 升逾4%。

【14：40】美團 （03690） 急插後跌幅收窄，最新跌0.9%，報169.5元。

【阿里巴巴9988】阿里餓了麼與抖音達成合作 為6億抖音用戶提供在線點單、即時配送服務

【14：31】美團 （03690） 跌幅擴大至3%，低見165.7元。

【14：30】【國泰293】據報國泰向內地航線機師提供每次5,000元津貼 股價現錄微升

【14：28】美團 （03690） 跌逾1%；騰訊 （00700） 升0.3%；阿里巴巴 （09988） 升近1%，恒指最新跌38點，報19725點科指跌0.3%，報4182點。

【14：26】【內房危機】惠譽下調遠洋集團評級至「BB+」 評級置於負面評級觀察名單

【14：23】恒指最新轉跌22點，報19741點；科指跌近0.1%，報4189點。

【14：21】騰訊 （00700） 升幅收窄至不足1%，大市升約10點。

【14：18】中國利郎 （01234） 升逾1%，高見3.88元。

【業績│零售股】中國利郎半年少賺5%至2.6億人幣 中期連特別息派18港仙

【14：12】電力股造好，其中華電國際 （01071） 升一成，破頂高見3.56元；華能國電 （00902） 升逾9%，高見4.33元。

【14：10】潛在藍籌新貴快手 （01024） 造好，股價午後升逾5%，高見74.5元。

【13：36】電力股升幅再擴大，潤電 （00836） 午後升逾7%；中國電力 （02380） 、龍源電力 （00916） 分別升逾4%。

【13：35】雅生活服務 （03319） 跌幅收窄至不足一成，報7.53元，跌9.8%，成交10.3億元。

【13：26】大市升幅略收窄至50點內，報19807點，升43點；科指升0.5%，報4211點。

【13：17】吉利 （00175） 升逾4%，高見17.56元，收復昨日失地；比亞迪 （01211） 逆市跌2%；長汽 （02333） 升逾1%；廣汽 （02238） 升0.3%。

【13：15】雅生活服務 （03319） 午後跌幅略收窄至13%內，報7.29元跌12.6%，今早曾破底低見6.91元。

【13：08】藥明生物 （02269） 午後跌幅再擴大至6%，低見67.4元，成交近8.5億元。

【13：05】騰訊 （00700） 午後初段升幅略收窄至1.5%；阿里巴巴 （09988） 升近2%；美團 （03690） 升0.9%；小米 （01810） 績前靠穩升0.3%。

【13：03】東方海外 （00316） 升幅擴大至7%，高見236.2元，成交3.2億元。

【13：01】中國建築 （03311） 績後升逾8%，高見8.94元。

【13：00】恒指午後升88點，報19851點。東方海外 （00316） 連特別息再豪派6美元息，股價績後升6%，高見235元。

【12：58】【業績｜基建工程】中國建築半年營業額增48%至538億 派息按年增20%至24港仙 受惠承建大量方艙醫院

【12：21】【業績｜航運】東方海外半年盈利再增一倍至56.6億美元 中期息連特別息46.8港元

【12：12】【業績｜內需】恒安國際中期利潤跌31% 中期息削三成派0.7元人幣 料下半年毛利率持續受壓

【12：11】【手機遊戲】中國上月移動遊戲市場收入跌近兩成至146億人幣 網易《暗黑破壞神：不朽》流水收入預測躋身第十位

【12：07】【港元拆息】HIBOR短息降長息升 1個月拆息兩連跌、隔夜拆息回落4分1厘

【12：01】恒指半日升89點，報19852點，成交437億元，科指升0.8%，報4225點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升近2%；網易 （09999） 績後跌逾3%；雅生活服務 （03319） 挫逾一成，弘業期貨 （03678） 爆升48%。

【11：52】【內房危機】龍湖升近1% 據報獲中銀等七家銀行35億元銀團貸款

【11：43】恒指中午收市前升96點，報19860點；科指升0.9%，報4230點。

【11：36】藥明生物 （02269） 走勢近期反覆向下，股價最新跌逾5%，低見67.85元，成交7.1億元。

【11：36】【大行報告】瑞銀改選中移動為行業首選 看好內地電訊商增長能見度高

【11：32】弘業期貨 （03678） 最新升52%，破頂高見2.03元，成交5984萬元。

【11：30】上證半日微跌0.01%；深證跌0.4%；創業板指跌近0.4%。

【11：24】電力股再上，潤電 （00836） 升逾5%；中國電力 （02380） 升逾3%；龍源電力 （00916） 升2%。

【11：17】金蝶 （00268） 股價逆市跌近1%，低見16.02元。

【SaaS】金蝶國際：未來十年可能是中國軟件最好的十年 今明兩年持續加大「星瀚」產品投入

【11：17】【互聯網監管】網信辦：支持企業依法合規利用境外資本市場融資 但會重點評估被外國政府惡意利用風險

【11：12】本地銀行股個別發展，滙豐 （00005） 跌0.1%；渣打 （02888） 暫無升跌；東亞 （00023） 再跌1%；恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 升0.6%。

【11：02】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別升2%；美團 （03690） 升幅亦擴大至近2%。

【11：01】閱文 （00772） 升幅擴大至近8%，高見31.6元。

【10：59】港股升逾100點，最新報19874點，升110點；科指升0.9%，報4232點。

【10：53】弘業期貨 （03678） 獲深交所列入港股通，股價升幅擴大至4成，破頂高見1.85元，成交3887萬元。

【10：49】北大資源 （00618） 升逾6成，高見0.2元，成交720萬元，暫為升幅最大股份。

【10：48】【內房危機】華夏基金狠劈旗下ETF已停牌內房持股估值7成 因長期停牌兼被剔出指數

【10：43】滙豐 （00005） 股價逆市偏軟，跌0.1%，低見50.25元。

【分拆滙豐】平保據悉認為滙豐分拆後仍可做美元清算 接近滙豐消息：通過第三方銀行做美元清算或增營運成本

【10：42】大市升幅擴大至近100點，報19857點，升94點；科指升0.7%，報4222點。

【10：33】中石油 （00857） 升逾2%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾1%。

【新股IPO】中石油母企傳考慮分拆成品油銷售及加油站業務 去年成品油銷售近11126萬噸

【10：29】【業績｜互聯網音樂】雲音樂績後跌3% 指生產優質內容較短期促銷重要 指版權費不合理地高 （第二版）

【10：25】騰訊 （00700） 領市，股價最新升逾2%，高見320元。

【10：18】TCL電子 （01070） 升幅擴大至逾9%，破頂高見5.74元。

【10：04】貓眼娛樂 （01896） 績後升逾1%，貓眼娛樂半年溢利按年跌60.8%至1.5億元人民幣，經調整溢利按年跌51.7%至2.3億元人民幣，經調整EBITDA跌54.9%至2.8億元人民幣。

【業績｜電影股】貓眼娛樂半年少賺61% 主因受累疫情

【10：04】藥明生物 （02269） 逆市向下，股價跌逾4%，低見68.6元。

【10：03】銀濤 （01943） 低開倒升，股價最新升逾7%，破頂高見1.15元，成交252萬元。

【09：57】內房短綫拉升，中海外 （00688） 最新升逾2%；潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 升逾3%；雅居樂 （03383） 倒升0.4%；龍湖 （00960） 升近2%。

【09：55】【業績｜生科股】復宏漢霖升半成 上半年虧損收窄至約2.5億人幣 不派息

【09：49】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%，帶動大市早段轉升，恒指報19774點，升10點；科指升0.2%，報4202點。

【09：48】【回購股份】閱文集團彈高3% 擬回購最多1.02億股 涉資7億元人幣

【09：44】TCL電子 （01070） 連日炒上，將於今日公布業績，股價績前再升逾6%，破頂高見5.62元。

【09：42】雅生活服務 （03319） 早段跌幅擴大至近17%，破底低見6.91元。雅居樂 （03383） 亦跌逾3%，低見2.46元。

【09：40】吉利 （00175） 股價反彈3%，高見17.38元。吉利汽車執董淦家閱表示，今年7月新能源汽車已佔銷量26.1%，料今年底比例可再升至30%，較今年上半年幾乎倍增，並逐步提高至5成以上，揚言公司將「進入新能源企業第一梯隊」。

【業績｜汽車股】吉利半年收入增三成、盈利倒退35% 「明年進入新能源車第一梯隊」

【09：39】名創優品 （09896） 早段升2%，高見11.7元，僅渉2宗成交或1.2萬元。

【MINISO】名創優品因「日本設計師品牌」發聲明道歉：承諾明年3月底前完全去日化 做堂堂正正中國品牌

【09：37】阿里巴巴 （09988） 逆市向好升0.5%；騰訊 （00700） 升0.7%；美團 （03690） 跌0.1%。

【09：35】銀濤 （01943） 復牌跌逾14%，低見0.89元。銀濤公布王建峰以2.55億元向控股股東銀濤企業收購75%股權，王建峰作為要約人按例以每股34仙收購價提出強制性無條件現金要約，較停牌收報1.06元折讓約67.9%。

【09：33】弘業期貨 （03678） 升逾26%，破頂高見1.68元。

【互聯互通】深交所將弘業期貨調入港股通標的名單、剔走龍光集團 今日起生效

【09：28】【新股IPO】雙財莊2321首掛逆市高開近43% 一手帳面賺1200元

【09：21】網易 （09999） 績後插近半成，雅生活服務 （03319） 挫逾13%；雙財莊 （02321） 首掛高開4成，恒生指數低開107點，開報19656點。恒生科技指數低開0.9%，報4155點。

【業績︱手遊股】網易績後插半成 公司：版號是稀缺資源 在內地要開發更高質遊戲 上季經調整淨利潤升28%（第二版）

【09：14】期指低開42點，開報19692點。

【08：57】新股雙財莊 （02321） 將於今日掛牌。昨日輝立暗盤收報0.86元，較招股價0.56元高出53.57%，每手帳面賺1500元。耀才暗盤現報0.88元，高招股價57.14%，每手帳面賺1600元。

【新股IPO】雙財莊2321上限0.56元定價 超額認購18倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【08：55】銀濤控股 （01943） 今早復牌。

【08：42】港股收市後公布季檢結果。

【恒指季檢】恒指季檢結果8.19出爐 中金預測11隻潛在藍籌新貴、重點關注擴容進度（附名單）

【08：40】恒指黑期跌約61點，報19672點。道指期貨跌31點，報33950點。

【08：23】【回購股份】閱文集團擬回購最多1.02億股 涉資7億元人幣

【07：58】【內房危機】雅居樂今日開市前以折讓16%減持雅生活4900萬股 套現約3.4億元

【07：47】【新股IPO】百奧賽圖2315今日起招股 一手入場費約12737元

【07：45】【新股IPO】中國中免1880每股定價158元 集資162.4億、為本港今年最大IPO

【07：45】港股ADR收報19693點，跌70點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報50.85元，較港收市價高0.4元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報310.57元，較港收市價低2.03元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.98元，較港收市價高0.73元或0.8%。

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【07：30】市場繼續評估聯儲局未來利率走向，9月加息半厘機率增，美滙指數走強升破107關，美股反覆靠穩。道指收市升18點，報33999點；標指升9點，報4283點；納指升27點或0.21%，報12965點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩