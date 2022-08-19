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【限電停產】Tesla、上汽集團據報經反映後　上海市政府向四川省商請為零件商給予電力傾斜

股市 08:20 2022/08/19

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【限電停產】Tesla、上汽集團據報反映後　上海市政府向四川省商請為零件商給予電力傾斜

中國南部連日高溫，連帶四川等地嚴重乾旱令水電發力受限，內地近日多個省市傳出限電停產。報道指，Tesla特斯拉（美︰TSLA）及上汽集團向上海政府反映，四川省限電措施若持續影響其供應商，供應鏈關鍵零組件的生產可能受到影響，可能會難以維持生產。報道引述知情人士稱，Tesla正與上海市和四川省政府協調，確保其位於四川省的供應商有充足電力。

上海市有關部門據報其後商請四川省有關部門，向供應商提供一定電力資源傾斜。根據文件，上海市經信委商請四川省經信廳協調有關部門，給予成都銀利汽車零組件有限公司等16家汽車零組件企業一定的電力資源傾斜。目前，汽車生產商尚未出現生產上的延遲。

Tesla中國代表不予置評，上汽集團發言人表示，正積極與四川省政府協調，以降低限電影響。

*港股頹夠可以低撈未？重溫《ET財智Talk》霸菱賴穎熙推介2類港股*

【限電停產】中國多省再傳限電、四川「60年罕見乾旱」多廠停產　重慶擴大工業限電至下周、電力股齊升（第三版）

【限電停產】四川限電恐令電動車關鍵原材料鋰供應受阻　分析：鋰價料升至50萬元人民幣

責任編輯︰梁浩碩

美股 中國市場 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 中國 上海 四川省 電力 Tesla

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