【內房危機】雅居樂今日開市前以折讓16%減持雅生活4900萬股　套現約3.4億元

▲ 【內房危機】雅居樂擬折讓16%減持雅生活4900萬股 套現約3.4億元

雅居樂 （03383） 擬於於今（19日）交易時段前減持雅生活 （03319） ，並以每股雅生活H股7.01元沽出4900萬股，較昨日雅生活收市價8.35元折讓16%，料套現約3.4億元。佔雅生活已發行股本約3.45%。

雅生活為雅居樂的間接全資附屬公司。雅居樂持有約7.71億股雅生活H股，佔雅生活已發行股本約54.31%。緊隨出售事項完成後，雅居樂持股將降至7.22億股雅生活H股，佔雅生活已發行股本約50.86%，且雅生活將會繼續入賬列作雅居樂附屬公司。

雅居樂指，出售事項募集的全部資金將用於加強集團的資產負債表及財務流動資金，推動集團的持續健康發展，增強短期償債能力。出售事項完成後，集團的財務狀況將進一步改善，為集團未來的發展提供更堅實的基礎，而集團的健康發展也將支持雅生活項目管線向前發展，有助於提升雅生活的長期競爭優勢。董事（包括獨立非執行董事）認為，大宗交易協議的條款（包括購買價及佣金）屬公平合理，且出售事項符合公司及股東之整體利益。

另外，共青城同樣以7.01元沽售雅生活2950萬股，將獲取的所得款項總額估計約為2.07億元。共青城為了支持雅居樂之發展及表達對其信心，已與集團達成協議，將上述沽售雅生活所得的資金向雅居樂提供無抵押且不計息的貸款。雅居樂執行董事黃奉潮及雅生活之執行董事李大龍均間接控制共青城。

是次管理人為滙豐銀行及中信里昂證券，買方為將獨立於雅居樂及其的關連人士。

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編輯：姚卓然