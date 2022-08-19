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【新股IPO】百奧賽圖2315今日起招股　一手入場費約12737元

新股IPO 07:47 2022/08/19

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【新股IPO】百奧賽圖2315今日起招股　一手入場費約12737元

百奧賽圖（Biocytogen 新上市編號︰02315）今日（19日）起24日招股。臨床階段生物技術，及臨床前研究服務創收公司百奧賽圖計劃發行2175.85萬股H股，一成於香港作公開發售，集資最多5.49億元。招股價25.22元，每手500股，入場費12737.09元。百奧賽圖預計將於9月1日掛牌。

百奧賽圖於2009年成立，共有YH003及YH001兩種核心產品。YH003主要開發用於胰腺導管腺癌、黑色素瘤及其他晚期實體瘤。YH001主要開發用於肝細胞癌（HCC）、非小細胞肺癌（NSCLC）及其他實體瘤。另外，公司還有10種其他管線候選產品。

目前，並無產品獲批准進行商業銷售，亦未自銷售產品獲得任何收益。收益主要來自臨床前研究服務及抗體開發，去年收益為3.55億元人民幣，按年增長39.8%；去年虧損近5.46億元人民幣，按年擴大27.4%。

所得款項的70%用於為核心產品YH003及YH001的進一步臨床研發提供資金；15%用於根據千鼠萬抗計劃為抗體藥物發現及開發提供資金；10%用於們其他管線產品的臨床前及臨床開發提供資金；5%作營運資金及其他一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩

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