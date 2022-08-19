【ET開市直擊】吉利業績倒退 汽車股業績期要睇路？（附Time code）

吉利汽車 （00175） 業績上日出爐，上半年汽車銷量按年跌2.6%，半年收入增三成，盈利倒退35%，至15.5億元，業績出爐後股價挫逾3%，收市報16.82元。小鵬汽車 （09868） 下周二公布業績，比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 分別於月底29日及30日放榜，吉利業績倒退，汽車股業績期要睇路？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你解構車股業績部署。

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00：18 - 美股焦點及上日表現

00：46 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

02：20 - 亞太股市早段市況速報

02：55 - 聯儲局7月會議紀錄：可能有過度加息風險 9月或加0.75厘壓抑高通脹

04：21 - 美股業績期快完結 美股估值修正惟上升力度將放緩

06：43 - 如8月份通脹回調美國加0.5厘機會大 加息0.75厘非常態

08：36 - 港股上日市況速覽+北水盤路

09：54 - 騰訊 （00700） 昨績後造好未能帶動港股上升 恒指等爆邊向下機會稍大

11：23 - 內地爛尾樓事件不利港股 成交少宜觀望業績期後再買貨

13：21 - 港股未有大明顯方向 需突破20天線20100-20200點扭轉下降通道

14：50 - 網易 （09999） 業績勝預期惟美股跌 遊戲收入有增長比騰訊 （00700） 退倒更佳

17：21 - 網易 （09999） 近期未獲批新遊戲版號 市場擔心政策傾斜不利大型遊戲股

19：47 - 吉利 （00175） 朝第一梯隊新能源車目標進發 惟至今只有18%造車佔比

21：58 - 吉利 （00175） 下半年多新能源車款推出 有機會上調至30%佔比

24：05 - 其他車股即將公布業績 市底悶車股難有資金炒上宜績後部署

26：40 - 港股開市早段市況速報

27：47 - 消息股速報：金蝶國際 （00268） 、智雲健康 （09955） 、中銀航空租賃 （02588） 、越秀地產 （00123） 、SOHO中國 （00410） 、雅生活服務 （03319）

28：57 - 新股速報：雙財莊 （02321）

29：10 - ET個股推介：藥明生物 （02269） 持續高增長

33：35 - 觀眾問股：想入比亞迪 （01211） 基本因素如何？

36：15 - 觀眾問股：廣汽 （02238） 7元買入點睇？

38：32 - 觀眾問股：金蝶 （00268） 高追了點減低虧損？

41：07 - 觀眾問股：美團 （03690） 180元有貨加注位？

45：25 - 觀眾問股：已清倉，騰訊 （00700） 值博？

47：35 - 觀眾問股：中移動 （00941） 幾錢可買入？

49：35 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 咩價入好？ 上升機會大不大？

51：54 - 觀眾問股：上海復旦 （01385） 逆市向上24.2元有貨點睇？

53：45 - 觀眾問股：康方生物 （09926） 22.8元買入咩位止蝕？

55：07 - 港股及A股開市早段市況速報

55：31 - 財經日誌提提你

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責任編輯：何美澄