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【業績｜內房】招商置地半年少賺16%至2.5億人幣　不派息

股市 09:29 2022/08/19

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【業績｜內房】招商置地半年少賺16%至2.5億人幣　不派息

招商局置地 （00978） 公布截止6月底止半年業績，溢利按年少15.8%至2.5億元人民幣（人民幣，下同）；收益按年增88.8%至137.9億元，不派中期息。

集團指出公司擁有人應佔溢利減少因期內項目中毛利項目佔比較高，以致整體毛利率下降；其結轉項目之非全資附屬公司項目增加，以致股東應佔份額減少。

而收入大幅上漲乃受期內竣工及交付之總建築面積增加，而期內合同銷售總額按年少28%至共206.59億元，面積少36%至80.21萬平方米；期內於佛山、廣州、重慶、南京、句容及西安共有擁有49個房地產開發項目、土地儲備為506.4萬平方米。

招商置地指出，國內經濟仍存不確定性，不排除繼續非對稱港息，對房貸利率仍有下行空間；另一方面消費需求、地方專項債及基建投資有助改善內房發展。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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記者：宋佩恩

 

內地物業 港股 基建 業績公布 招商局置地（00978） 地產

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