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【員工福利】 叙福樓老闆黃傑龍：員工帶3歲以下子女接種疫苗 可獲半天打針假

理財智慧 23:46 2022/08/18

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近日再有幼兒感染新冠後出現重症，政府也放寬疫苗接種年齡，6個月至3歲嬰幼兒於8月4日開始起可接種科興疫苗。有企業為鼓勵員工帶同年幼子女盡快接種疫苗，也推出半天打針假。

【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

叙福樓員工可用半日返工時間帶3歲以下子女打針（相片來源：黃傑龍facebook）

叙福樓主席黃傑龍

敘福樓集團旗下有多家餐廳，包括牛角、牛角Buffet、牛角次男坊等

叙福樓集團（01978）主席兼行政總裁黃傑龍於仕社交媒體發帖文指，集團於周四（18日）向員工發通告，指為令父母安心，方便旗下員工帶子女接種疫苗，員工可用半日的上班時間帶3歲以下子女打針。

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通告又指，員工帶3歲以下子女接種新冠疫苗，歲數以接種第一針日作計算。員工每名3歲以下子女，每一針可領享一次。

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以上安排適用於所有全職員工（不論服務年資），員工需填寫假期申請表，註明「子女針假」，並連同出生證明及針卡紀錄交回人力資源部。分店負責人需如常編更，帶子女打針之時間作返工計算。

敘福樓集團旗下有多家餐廳，包括牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、牛涮鍋、温野菜、柳氏家、和平飯店及永華日常等。

黃傑龍又指，他本人認為打疫苗是必須的，他前往加拿大前一星期，也接種了第四針復必泰。

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記者：陳詠妍

 

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