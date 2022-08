【宏觀術數@iM網欄】己酉月圓好個秋 農曆八月星盤分析

農曆七月戊申月又快過去,回顧在月前談過於月初星象對美匯的影響,與及水星會合恒星軒轅十四,8月上旬金價易有較大變化,天星學問古為今用總不令人失望的。

【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好?

時光飛逝、涼風有信。不久8月23日便到二十四節氣的「處暑」中氣,代表着回歸星盤中太陽進入室女座,至8月27朔日農曆八月初一後,縱仍炎熱,物候也漸帶秋意,五行金元素氣運稍稍而至了,今期先從農曆八月的星象和術數作分析月份大勢,往後再分析影響今年第四季重要的秋分星盤。

八月星盤四正沖刑

農曆八月天星盤,最值得留意的星象為金星、天王+月北交點,和土星成準確相刑不利組合,由於月亮南北交點必然相對,實際上也即是形成較不利的四方型或流月大十字型組合,並且正好影響着子、午、卯、酉四正宮位,理論名詞稍多,解讀卻一點不困難。

土星代表壓制和不利,天王星代表創新科技,近代也和虛擬貨幣連上關係,再加上月北交點對美國經濟景氣有重要影響,金星則代表享樂消費或藝術等相關行業有關係。從宏觀大局來說,美國經濟表現可能稍遜預期,月內特別對於天王星所代表的高科技行業方面值得注意,華府政策會對高新科技行業或虛擬貨幣等監管政策出台,對投資市場帶來負面影響。再考慮到天王星正處於逆行狀態,此情況恐怕會困擾一段時間。

八運樓九運轉天心

若果再配細分並以香港星盤看,相關組合影響着的四個宮位,恰好落在香港幾個主要宮位內,包括了地產、對外關係貿易,與及政商宮位。特別是天王星和月北交點的不利組合,則坐正地產宮,預期樓市交投或價格可能會受到負面影響,加上現在正步入加息周期,是否入市良機真的要量力而為。若果是新樓盤的話,也會帶出一個這兩年常會面對的風水疑問,便是八運樓於九運是否要「轉天心」的問題,抑或乖乖等到九運2024年以後落成再入市呢!筆者過往也略作解釋。

土星受刑不利民生

另方面,對外關係和貿易宮位中,金星受土星沖激,而且月中以後滿月星盤內,宮位內也有不利的組合,進出口貿易和外資投資或相關行業板塊便適宜保守觀望。

星盤對民生影響最大的人民宮則由土星所主宰,宮內並有冥王星在重要位置。土星由於正處於相刑的十字內,社會內可能仍受疫情和其他情況處於相對壓抑的氣氛下,物價和高通脹壓力會更惹起社會關注。

幸而星盤的經濟宮較佳,銀行金融業月內預期比稍佳,雖然營商環境仍有不明朗因素,但投資氣氛和商業活動預期均會有改變,若果當局能適時加以支持,會對經濟復甦大有助力,讓社會經濟在秋季有較佳發展。

斗數財星化忌轉祿

在大形勢底下,個人工作或投資則宜留意,農曆八月紫微斗數四化星為武曲化祿、貪狼化權、天梁化科和文曲化忌。武曲星於流年化忌,流月則化成祿星,不足以代表忌星散去,但積極以行動求財始終較為有利,特別是小生意經營或自僱人士可加把勁。而文曲星代表交易合約等易出問題,文曲和流年的武曲是有相連關係,如今兩星同時化忌,再加上流月玄空飛星的四綠文曲是入中,於契約、票據、証卷等月內都易出問題招損失,由於天梁星同時化科,監管機構「打大老虎」的新聞月內應時有所聞了。

【溫股知新】港股烏雲滿佈 後市寄望財報

作者 _ 區日謙簡介:

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等,分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等,以期掌握先機 , 運籌帷幄,決勝於千里以外。

