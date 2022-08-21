【宏觀術數@iM網欄】己酉月圓好個秋 農曆八月星盤分析

農曆七月戊申月又快過去，回顧在月前談過於月初星象對美匯的影響，與及水星會合恒星軒轅十四，8月上旬金價易有較大變化，天星學問古為今用總不令人失望的。

【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

時光飛逝、涼風有信。不久8月23日便到二十四節氣的「處暑」中氣，代表着回歸星盤中太陽進入室女座，至8月27朔日農曆八月初一後，縱仍炎熱，物候也漸帶秋意，五行金元素氣運稍稍而至了，今期先從農曆八月的星象和術數作分析月份大勢，往後再分析影響今年第四季重要的秋分星盤。

八月星盤四正沖刑

農曆八月天星盤，最值得留意的星象為金星、天王+月北交點，和土星成準確相刑不利組合，由於月亮南北交點必然相對，實際上也即是形成較不利的四方型或流月大十字型組合，並且正好影響着子、午、卯、酉四正宮位，理論名詞稍多，解讀卻一點不困難。

土星代表壓制和不利，天王星代表創新科技，近代也和虛擬貨幣連上關係，再加上月北交點對美國經濟景氣有重要影響，金星則代表享樂消費或藝術等相關行業有關係。從宏觀大局來說，美國經濟表現可能稍遜預期，月內特別對於天王星所代表的高科技行業方面值得注意，華府政策會對高新科技行業或虛擬貨幣等監管政策出台，對投資市場帶來負面影響。再考慮到天王星正處於逆行狀態，此情況恐怕會困擾一段時間。

八運樓九運轉天心

若果再配細分並以香港星盤看，相關組合影響着的四個宮位，恰好落在香港幾個主要宮位內，包括了地產、對外關係貿易，與及政商宮位。特別是天王星和月北交點的不利組合，則坐正地產宮，預期樓市交投或價格可能會受到負面影響，加上現在正步入加息周期，是否入市良機真的要量力而為。若果是新樓盤的話，也會帶出一個這兩年常會面對的風水疑問，便是八運樓於九運是否要「轉天心」的問題，抑或乖乖等到九運2024年以後落成再入市呢！筆者過往也略作解釋。

土星受刑不利民生

另方面，對外關係和貿易宮位中，金星受土星沖激，而且月中以後滿月星盤內，宮位內也有不利的組合，進出口貿易和外資投資或相關行業板塊便適宜保守觀望。

星盤對民生影響最大的人民宮則由土星所主宰，宮內並有冥王星在重要位置。土星由於正處於相刑的十字內，社會內可能仍受疫情和其他情況處於相對壓抑的氣氛下，物價和高通脹壓力會更惹起社會關注。

幸而星盤的經濟宮較佳，銀行金融業月內預期比稍佳，雖然營商環境仍有不明朗因素，但投資氣氛和商業活動預期均會有改變，若果當局能適時加以支持，會對經濟復甦大有助力，讓社會經濟在秋季有較佳發展。

斗數財星化忌轉祿

在大形勢底下，個人工作或投資則宜留意，農曆八月紫微斗數四化星為武曲化祿、貪狼化權、天梁化科和文曲化忌。武曲星於流年化忌，流月則化成祿星，不足以代表忌星散去，但積極以行動求財始終較為有利，特別是小生意經營或自僱人士可加把勁。而文曲星代表交易合約等易出問題，文曲和流年的武曲是有相連關係，如今兩星同時化忌，再加上流月玄空飛星的四綠文曲是入中，於契約、票據、証卷等月內都易出問題招損失，由於天梁星同時化科，監管機構「打大老虎」的新聞月內應時有所聞了。

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作者 _ 區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機 , 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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