【業績｜電影股】貓眼娛樂半年少賺61%　主因受累疫情

▲ 貓眼娛樂半年少賺61% 主因受累疫情

貓眼娛樂 （01896） 截至6底止，半年溢利按年跌60.8%至1.5億元（人民幣，下同），經調整溢利按年跌51.7%至2.3億元，經調整EBITDA跌54.9%至2.8億元。貓眼娛樂不派中期息。

期內，收入按年跌33.8%至11.9億元，在線娛樂票務服務、娛樂內容服務、廣告服務及其他業務依次佔總收入49.7%、44.8%及5.5%。三大業務收入按年下跌，主因受累疫情，全國影院營業率下降，公司參與 出品、宣發的多部影片有所調整或上映計劃延後，以及廣告市場需求減少。

公司指，上半年貓眼參與出品或發行的影片共15部，該等影片總票房佔中國電影票房收入的百分比已基本恢復至2019年水平。

展望未來，貓眼娛樂指，疫情已得到了較好控制，各行業的復產復工均在穩步推進中，中國大陸影院的營業率也已於6月上旬恢復至80%以上，公司對市場恢復持續充滿信心。

公司將繼續深耕於全文娛行業，進一步加強基礎 設施能力和服務建設，並且優化全文娛產業鏈佈局，同時進一步加強各業務線之間的協同效應及輪動，保持整體抗風險能力和發展空間，抓住行業復甦機會。

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編輯：袁諾曦