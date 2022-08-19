【業績｜食品】捷榮跌1%　上半年少賺45%　中期息少派45%至1.76港仙

▲ 【業績｜食品】捷榮半年少賺45% 息亦少派45%至1.76港仙

本地咖啡奶茶生產商捷榮 （02119） 指咖啡及奶茶銷售下滑乃受中港兩地疫情拖累，今年上半年溢利倒退45.1%至2102.7萬元，收入按年倒退8.9%至3.29億元，派中期息1.76港仙，按年少44.8%。

捷榮今日微跌1.2%，報0.83元。以現價計算，現價股息率約6.3厘。

以業務劃分，銷售咖啡、奶茶及相關配套產品收入少9.8%至約3.1億元；急凍食品按年少13%至730.3萬元；出租咖啡及茶機租金收入則增25.8%至1170.3萬元。集團整體毛利率由去年上半年的40.4%減少至今年上半年的34.3%。

捷榮指營運需受外匯風險 期內曾告內地第三方涉侵權

集團指出業務自5月起重拾升軌，銷售及利潤率上升，料下半年利潤將趨於穩定，期內已升級其中小企雲端系統SAP以加強客戶關係管理及市場評核系統，集團亦指正承受外匯風險，因其外幣採購以美元結算，銷售則以港元及人民幣結算。

集團指於今年4月曾對內地一名第三方提出訴訟，控告對方侵犯商標及不正當競爭，上海市人民法院於7月裁定捷榮勝訴，顯示對方已提出上訴。

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