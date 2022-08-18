【玩樂好去處】山頂纜車27.8重開 本地乘客享多項開幕優惠 快閃優惠成人$35搭纜車

於去年6月28日起暫停營運的山頂纜車，將於今年8月27日起重開。是次以全新面貌亮相的第六代山頂纜車，承載現代經典設計概念，配備煥然一新的總站和升級設施，大大提升訪客的體驗，並以更大的載客量來迎接世界各地的遊客。

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是次山頂纜車進行了一項耗資7.99億元的重要升級發展計劃，該計劃包括更換動力、控制及信號系統、纜索、軌道，以及翻新中環和山頂纜車總站，以

配合載客量更大的新纜車。擴建後的中環總站室内候車區可容納多達1,300 人。而月台和車廂地台的高度一致，更方便殘疾人仕使用。

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除了將乘客候車的時間大大縮短超過七成外，遊客更可於中環總站內享受到充滿活力和豐富吸引力的全新視聽娛樂體驗，五大體驗區域包括：無限之眼、躍動的心、經典重現、穿梭時空和太平山的綠色寶藏。中環總站的全面重建計劃經精心設計，旨在為本地和非本地遊客提供難忘的乘車體驗。

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為感謝香港市民在升級工程期間的支持，山頂纜車在開幕階段推出一連串的優惠予香港市民，包括快閃網上優惠及感謝香港通行證，如成人單程山頂纜車車票的快閃網上優惠（即日起至開幕前的一天）只是35元（原價65元）； 小童及長者只需18元（原價31元）。山頂纜車亦推出售價港幣 428 元的限量版「超級粉絲套裝」， 包括山頂纜車來回車票、凌霄閣摩天台428入場門票、第六代山頂纜車限量版保溫瓶等。

快閃網上優惠請於開幕前到 https://ticketing.thepeak.com.hk/ 網上購票

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記者：陳詠妍