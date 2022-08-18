【業績｜濠賭股】新濠博亞娛樂次季淨虧損2.52億美元　按年擴大35%

新濠國際 （00200） 旗下新濠博亞娛樂（美：MLCO）今年第二季度未經審計財務業績顯示，今年第二季度應佔淨虧損為 2.52 億美元，按年擴大 35.4%。每股美國預託股份淨虧損 0.53 美元。

新濠博亞娛樂指，今年第二季度的總營運收益為 2.96 億美元，按年跌約 48%，主要由於澳門及內地因應疫情所實施的嚴格出入境限制導致貴賓廳及中場賭桌博彩分部表現放緩所致。季內，該公司錄得的營運虧損為 2.09 億美元，按年擴大 63.3%。該公司今年第二季度的經調整物業 EBITDA 為負 1,380 萬美元，去年同期則錄經調整物業 EBITDA 為 7,910 萬美元。

新濠博亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍表示：該公司第二季度業績因疫情以及中國內地和澳門實施嚴格出入境限制而受到嚴重影響，疫情期間，該公司一直以賓客及同事的健康與安全為首要考慮，近日澳門爆發疫情，這亦繼續成為該公司的首要任務。

何指，該公司位於塞浦路斯的 City of Dreams Mediterranean 項目因承建商遇到若干困難而有延誤，目前預計該項 目將在明年第二季初開業，然而這仍存在變數，公司將繼續積極尋求方法以加快進度。

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編輯：胡學能