【投資分析】普徠仕：中國出現經濟穩定跡象　適度提高A股配置

普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，闡述環球資產配置觀點及投資環境展望，鑑於中國出現經濟穩定跡象，團隊適度提高中國股票配置。

美元繼續走強

美元觸及2000 年代初以來高位，並繼續對以美元計價的新興市場債務造成衝擊，以及令美國企業出口表現疲軟，盈利亦因美元持續上漲而減少。

「美元微笑」理論指美元在全球增長的兩端都表現良好：在美國出現增長和利率相對較高時自然受惠，但當全球增長下行時亦會成為「避風港」——而這兩種情況正同時發生。

普徠仕稱，「現時，聯儲局改變政策或者是唯一能減緩美元走勢的方法，但這情況可能只會在美國經濟增長大幅放緩，或通脹顯著回落時才會出現，因此以目前情況看來，我們認為美元將保持強勢。」

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歐洲央行指需要多次加息以控制通脹

為對抗高通脹，歐洲央行十多年來首次加息0.5厘。儘管歐洲央行對增長放緩、俄羅斯切斷天然氣供應以及政治持續不穩等風險感到擔憂，但表示將需要多次加息以遏抑通脹。

普徠仕指，歐洲央行推出了傳輸保護工具，容許各國靈活購買出現經濟問題的成員國的政府債券，以避免潛在的借款危機。新工具可能很快派上用場，因爲意大利在總理德拉吉辭職後政治前景不明朗，令其債券利差走高。

對盈利前景持謹慎態度 適度提高中國股票配置

近期股市在大幅下跌後估值變得比較吸引，但普徠仕多元資產部門對盈利前景以及通脹對邊際利潤的影響仍持謹慎態度，將適度降低股票比重。

在經濟增長放緩的背景下，普徠仕將增長型與價值型的對比調整為中性，以降低股票配置中的周期風險。

鑑於中國出現經濟穩定跡象、並有重開邊境以及貨幣政策進一步寬鬆的可能性，普徠仕適度提高中國股票配置並降低中國以外的新興市場股票比重。

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責任編輯：黃苑筠